ATP - I quarti di Monaco, Istanbul ed Estoril

I tre tornei Atp 250 di Monaco di Baviera, Istanbul ed Estoril si accingono a concludersi. Oggi giocatori in campo per i quarti di finale. Dalla settimana prossima spazio al Master 1000 di Madrid.

MONACO DI BAVIERA

Eliminato Marco Cecchinato, non ci sono più italiani in gara nel BMW Open. Presenti invece diversi giocatori tedeschi, a partire da Alexander Zverev. Sascha, testa di serie numero uno del seeding ha oggi regolato in due set il connazionale Jan-Lennard Struff e domani incontrerà il sudcoreano Hyeon Chung, che si è sbarazzato senza difficoltà dello slovacco Martin Klizan. Bene anche Philipp Kohlschreiber, che ha battuto lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero due del tabellone bavarese. Suo avversario in semifinale, un altro giocatore teutonico, Maximilian Marterer, impostosi in tre set sull'ungherese Marton Fucsovics. I risultati:

A. Zverev (1) - Struff 6-3 6-2

Hyeon Chung (4) - Klizan (Q) 6-3 6-4

Fucsovics - Marterer 3-6 4-6

Kohlschreiber (6) - Bautista Agut (2) 6-4 6-4

ISTANBUL

Si conclude ai quarti di finale l'avventura turca dell'azzurro Thomas Fabbiano, numero cento del ranking mondiale, battuto oggi in maniera netta dal francese Jeremy Chardy, che si qualifica dunque tra i migliori quattro del torneo. Domani il transalpino sarà impegnato con il giapponese Taro Daniel, che l'ha spuntata in rimonta sul brasiliano Rogerio Dutra Silva. Nella parte alta del tabellone, cade anche la testa di serie numero sette, il ceco Jiry Vesely, vittima del tunisino Malek Jaziri, mentre l'ultimo semifinalista uscirà dalla sfida serale tra l'italiano Paolo Lorenzi e il serbo Laslo Djere. I risultati:

Jaziri - Vesely (7) 3-6 6-4 6-1

Dutra Silva - Daniel 6-1 1-6 4-6

Chardy - Fabbiano 6-2 6-2

ESTORIL

Non si ferma in Portogallo Stefanos Tsitsipas, già finalista la scorsa settimana nell'Atp 500 di Barcellona. Dopo aver battuto ieri al terzo il sudafricano Kevin Anderson, testa di serie numero uno, si è ripetuto oggi, superando nel tie-break del parziale decisivo il terraiolo spagnolo Roberto Carballes Baena. Per Tsitsipas semifinale contro il lusitano Joao Sousa, che ha piegato di forza la testa di serie numero tre, il britannico Kyle Edmund. In chiusura di programma, in campo l'azzurro Simone Bolelli, alle prese con l'americano Frances Tiafoe, e l'asturiano Pablo Carreno Busta, opposto al cileno Nicolas Jarry. I risultati:

Tsitsipas - Carballes Baena 6-7(2) 6-2 7-6(3)

Edmund (3) - Sousa 3-6 6-1 0-6