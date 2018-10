WTA - Rabat e Praga, il programma di venerdì

Il ritorno in quota di Camila Giorgi a Praga. La ragazza di Macerata assorbe le richieste del rosso, cancella Sam Stosur in due set - partita di stampo tricolore fin dalle prime battute - e si accomoda al tavolo delle semifinaliste. Dopo il penultimo atto conseguito a Sydney - KO con la Kerber - altra chance per strappare una finale WTA, per di più su un terreno non sempre affine al tennis di Camila. Oltre la rete, Mihaela Buzarnescu, fatale a Kristyna Pliskova. Nessun precedente tra le due.

Petra Kvitova, tre affermazioni convincenti fin qui, attende invece Shuai Zhang. Rivalità in equilibrio, nel 2017, a New Haven, 62 61 Zhang. Ai quarti, per l'asiatica, sigillo con la nostra Jasmine Paolini - 64 63.

A Rabat, detiene i favori del pronostico Elise Mertens. La belga è in striscia aperta da otto partite - 63 61 alla Errani - trova una rigenerata Hsieh - semifinale a Auckland in apertura di 2018, poi qualche battuta d'arresto di troppo. Le prime a scendere in campo sono Tomljanovic e Krunic. Nello scorso US Open, squillo serbo, 63 62 Krunic. Attenzione ad Ajla, galvanizzata dall'assolo in rimonta con la Fett.

Praga

Rabat