Atp Monaco, Zverev in finale. Sorprese a Istanbul ed Estoril

Mentre domani prende il via il Master 1000 di Madrid, la campagna europea sulla terra battuta prosegue con i tornei di Monaco di Baviera, Istanbul ed Estoril, nei quali si sono disputate oggi le semifinali.

MONACO DI BAVIERA

Al BMW Open successo importante di Alexander Zverev. Sascha, che per tutta la settimana non aveva convinto, si è imposto in due set contro il sudcoreano Hyeon Chung, che ha retto l'urto della testa di serie numero uno solo nel primo parziale. Sotto 7-5, Chung è poi crollato sotto i colpi di Zverev. La finale di domani sarà tutta tedesca, con Philipp Kohlschreiber che ha battuto oggi il connazionale Maximilian Marterer, con il punteggio di 6-2 6-4.

A. Zverev (1) - Hyeon Chung (4) 7-5 6-2

Marterer - Kohlschreiber (6) 2-6 4-6

ISTANBUL

Finale a sorpresa a Istanbul, tra due giocatori non teste di serie. Dalla parte alta del tabellone a qualificarsi è l'esperto tunisino Malek Jaziri, avanti ancora in due set contro il serbo Laslo Djere, già giustiziere degli italiani Andreas Seppi e Paolo Lorenzi, mentre dalla parte bassa sbuca il giapponese Taro Daniel, che piega al terzo il discontinuo francese Jeremy Chardy.

Jaziri - Djere 6-3 6-2

Daniel- Chardy 6-3 4-6 6-4

ESTORIL

Stavolta non riesce il colpo al tie-break decisivo al giovane greco Stefanos Tsitsipas. Già finalista la scorsa settimana a Barcellona, Tsitsipas si arrende per 7-6 al terzo contro il portoghese Joao Sousa, giocatore di casa, che domani affronterà uno scatenato Frances Tiafoe. L'americano, che quest'anno ha vinto già sul cemento di Delray Beach, ha dominato la sua semifinale contro la testa di serie numero due del seeding, lo spagnolo Pablo Carreno Busta.

Tsitsipas - J. Sousa 4-6 6-1 6-7(4)

Tiafoe - Carreno Busta (2) 6-2 6-3