WTA Madrid, il programma di sabato

Il Mutua Madrid Open, specie a livello femminile, entra nel vivo. Sul Manolo Santana, primo scoglio per quattro teste di serie. Elina Svitolina affronta Alizé Cornet - fermata in sede di qualificazione a Stoccarda - mentre Caroline Garcia e Dominika Cibulkova duellano per la seconda volta nel 2018. A Doha, epilogo transalpino. La Garcia, semifinalista nel citato torneo di Stoccarda, parte con i favori del pronostico. Dopo il confronto tra Kostyuk e Arruabarrena, spazio a Venus Williams. Non gioca da Miami, impugna la racchetta per sfidare la Kontaveit. Enigma di non semplice soluzione, l'estone è in palla. Tramonto con Ostapenko e Begu. La campionessa dello scorso Roland Garros deve mantenere guardia alta, la Begu giunge dalla semifinale di Istanbul.

L'Arantxa Sanchez ospita tre incontri a livello di singolare. Kuznetsova alla prova Martic, nel pomeriggio riflettori per Karolina Pliskova, fresca di titolo a Stoccarda. Il primo squillo dell'anno sulla superficie meno amata, cerca una replica d'autore. Coco Vandeweghe - opposta alla Pliskova nella finale di Stoccarda - affronta invece per la sesta volta Kiki Mladenovic - quattro sconfitte consecutive. 4-1 per l'americana il bilancio.

Kasatkina e Goerges si disimpegnano sul campo n.3, mentre Sara Errani deve superare il secondo turno di qualificazione dopo il positivo esordio con la Haddad Maia. Pesca la Flipkens, battuta quattro volte in passato. Nel 2018, a Istanbul, sigillo tricolore.

Il programma completo

Manolo Santana Starts At 11:00 Am

1st Rd Alizé Cornet VS (4) Elina Svitolina

1st Rd (7) Caroline Garcia VS Dominika Cibulkova

1st Rd (WC) Marta Kostyuk VS (WC) Lara Arruabarrena

Not Before 7:00 Pm

1st Rd Anett Kontaveit VS (8) Venus Williams

1st Rd (5) Jelena Ostapenko VS Irina-Camelia Begu

Arantxa Sanchez Starts At 11:00 Am

Not Before 12:30 Pm

1st Rd Petra Martic VS Svetlana Kuznetsova

Not Before 4:00 Pm

1st Rd Elena Vesnina VS (6) Karolina Pliskova

1st Rd Kristina Mladenovic VS (12) CoCo Vandeweghe

Estadio 3 Starts At 11:00 Am

Q-F (6) Mona Barthel VS Sílvia Soler-Espinosa

Not Before 2:00 Pm

1st Rd Kiki Bertens VS Maria Sakkari

1st Rd Timea Babos VS (11) Julia Goerges

1st Rd Qiang Wang VS (14) Daria Kasatkina

Pista 4 Starts At 11:00 Am

Q-F (2) Aryna Sabalenka VS (WC) Olga Danilovic

Not Before 2:00 Pm

Q-F (8) Magda Linette VS (15) Natalia Vikhlyantseva

Pista 5 Starts At 11:00 Am

Q-F (1) Danielle Collins VS (14) Johanna Larsson

Not Before 2:00 Pm

Q-F (Alt) Bethanie Mattek-Sands VS (16) Anna Karolina Schmiedlova

Pista 6 Starts At 11:00 Am

Q-F Bernarda Pera VS (12) Sachia Vickery

Not Before 2:00 Pm

Q-F Sara Errani VS (9) Kirsten Flipkens

Pista 7 Starts At 11:00 Am

Not Before 2:00 Pm

Q-F (7) Ana Bogdan VS (10) Kristyna Pliskova