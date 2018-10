ATP Madrid, il programma di martedì

A Madrid, si fondono, a livello ATP, incontri di primo e secondo turno. Sul centrale, spicchio d'Italia. Paolo Lorenzi, rivitalizzato dal cammino di Istanbul - quarti di finale - punta a sgambettare il padrone di casa Fernando Verdasco. Due precendenti, favorevoli allo spagnolo. Nella sessione serale, Juan Martin Del Potro. Impugna la racchetta dopo alcune settimane - semifinale a Miami - trova Dzumhur, reduce dall'approccio con Benneteau.

Sull'Arantxa Sanchez, al termine del confronto tra Bautista e Donaldson, spazio a Carreno e Coric. Lo spagnolo, in semifinale a Barcellona e all'Estoril, appare in leggero vantaggio. A Doha, nella corrente stagione, 76 al terzo per il croato. Raonic - Dimitrov è incrocio di cartello. Il bulgaro controlla al momento la rivalità - 4/1 - si tratta del primo match su terra.

Paire - Shapovalov è il clou sul 3. Il Next Gen canadese deve disinnescare il tennis di talento del transalpino, puntuale nel cancellare Pouille. Gasquet attende il qualificato Lajovic, in precedenza Cuevas - Sock. Il secondo italiano impegnato in data odierna è Fabio Fognini. Sul 4, gioca con Leo Mayer. Un classico sul rosso, a Buenos Aires, nel 2018, doppio 63 Mayer. Fognini, fermato a Monaco da Cecchinato, deve ritrovare le coordinate del suo tennis. Sul medesimo rettangolo, Garcia Lopez - Harrison.

Riflettori su Chung, sul 5 chiamato alla prova Haase. Sugita - Kohlschreiber è incontro aperto a più soluzioni, Ramos deve fare attenzione con Gojowczyk, Medvedev pesca Edmund. Epilogo sul 6, Donskoy - Tsitsipas e Copil - Struff in agenda.

Il programma

Manolo Santana Starts At 12:00 Noon

1st Rd Fernando Verdasco VS Paolo Lorenzi

Not Before 8:00 Pm

2nd Rd (4) Juan Martin del Potro VS Damir Dzumhur

Arantxa Sanchez Starts At 12:00 Noon

1st Rd (11) Roberto Bautista Agut VS Jared Donaldson

1st Rd (9) Pablo Carreno Busta VS Borna Coric

2nd Rd Milos Raonic VS (3) Grigor Dimitrov

Estadio 3 Starts At 12:00 Noon

2nd Rd Benoit Paire VS Denis Shapovalov

1st Rd Pablo Cuevas VS (12) Jack Sock

2nd Rd (Q) Dusan Lajovic VS Richard Gasquet

Pista 4 Starts At 12:00 Noon

1st Rd (16) Fabio Fognini VS Leonardo Mayer

1st Rd (WC) Guillermo Garcia-Lopez VS Ryan Harrison

Pista 5 Starts At 12:00 Noon

1st Rd Robin Haase VS Hyeon Chung

1st Rd Philipp Kohlschreiber VS Yuichi Sugita

1st Rd Peter Gojowczyk VS Albert Ramos-Vinolas

1st Rd Daniil Medvedev VS Kyle Edmund

Pista 6 Starts At 12:00 Noon

1st Rd (Q) Evgeny Donskoy VS (WC) Stefanos Tsitsipas

1st Rd (Q) Marius Copil VS Jan-Lennard Struff