Atp Madrid, fuori Fognini e Lorenzi. Ok Coric, male Chung

Termina immediatamente, al primo turno, l'avventura di Fabio Fognini e Paolo Lorenzi al Master 1000 di Madrid, in corso di svolgimento questa settimana sulla terra rossa della capitale spagnola. Particolarmente deludente la prestazione di Fognini, testa di serie numero sedici, battuto in due set, con lo score di 6-3 6-4, dall'esperto argentino Leonardo Mayer. Lorenzi eliminato invece da Fernando Verdasco, mancino di casa che si impone con il punteggio di 7-5 6-4. In una giornata contrassegnata anche dalla pioggia, da segnalare la brutta sconfitta del sudcoreano Hyeon Chung, andato k.o. in meno di un'ora di gioco contro l'olandese Robin Haase, avanti in scioltezza per 6-2 6-0. Fuori anche la testa di serie numero nove del seeding del Mutua Open, Pablo Carreno Busta. L'asturiano è caduto contro il croato Borna Coric, uno dei giocatori più caldi e pericolosi su terra battuta. Per uno spagnolo che saluta, ce n'è un altro che avanza: è Roberto Bautista Agut, numero undici del tabellone, che supera in rimonta e a fatica l'americano Jared Donaldson.

Tra i giovani, vince ancora Denis Shapovalov. Il canadese la spunta al terzo contro il francese Benoit Paire ed è già agli ottavi di finale. Cade invece Stefanos Tsitsipas, reduce da un ottimo mese sul rosso (a Montecarlo, Barcellona ed Estoril), piegato al tie-break del set decisivo dal qualificato russo Evgeny Donskoy. Sfrutta la superficie l'uruguaiano Pablo Cuevas, che batte in rimonta lo statunitense Jack Sock, testa di serie numero dodici, mentre avanzano i due tedeschi Philipp Kohlschreiber, finalista a Monaco di Baviera, e Jan-Lennard Struff, rispettivamente contro il giapponese Yuichi Sugita e il romeno Marius Copil. Si arrende invece per 7-5 al terzo un altro teutonico, Peter Gojowczyk, che lotta ma cede contro il terraiolo spagnolo Albert Ramos-Vinolas. Ancora in campo Richard Gasquet, Ryan Harrison e Daniil Medvedev, mentre in sessione serale spazio al match del giorno tra il canadese Milos Raonic e il bulgaro Grigor Dimitrov. A seguire, ecco l'argentino Juan Martin Del Potro opposto al bosniaco Damir Dzumhur. I risultati:

Carreno Busta (9) - Coric 4-6 2-6

Copil (Q) - Struff 4-6 4-6

Bautista Agut (11) - Donaldson 6-7(3) 6-4 6-4

Kohlschreiber - Sugita 6-4 6-3

Haase - Hyeon Chung 6-2 6-0

Paire - Shapovalov 6-7(5) 6-4 4-6

Gojowczyk - Ramos-Vinolas 7-5 2-6 5-7

Cuevas - Sock (12) 6-7(5) 6-4 6-0

Fognini (16) - L. Mayer 3-6 4-6

Verdasco - Lorenzi 7-5 6-4

Donskoy (Q) - Tsitsipas (WC) 5-7 6-4 7-6(3)