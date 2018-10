WTA Madrid, i risultati

Karolina Pliskova piega al terzo Victoria Azarenka e dà seguito al successo conseguito in apertura con Elena Vesnina. Dopo il trionfo maturato a Stoccarda, la ceca intende recitare da protagonista anche a Madrid. La Spagna è oasi di ristoro per Maria Sharapova. La russa pone fine alla sua descensio e riscatta le recenti apparizioni. Sigillo con la Buzarnescu, replica con la Begu. Il pass per il terzo turno giunge in due set, è al tramonto del primo che la partita trova soluzione.

Sloane Stephens liquida rapidamente Sam Stosur - 61 63 - l'unica testa di serie a salutare è invece la Sevastova. La lettone sbatte su Kiki Bertens - 61 64 per l'olandese. Procede a passo spedito il cammino di Julia Goerges. Finale a Charleston sulla terra, doma la Arruabarrena dopo un approccio con la contesa imperfetto. L'incrocio più interessante, come da pronostico, si rivela quello tra Wozniacki e Barty. L'australiana pilota la sfida al terzo, solido il braccio della danese al dunque.

Doppia affermazione, infine, per il tennis francese. Caroline Garcia, semifinalista a Stoccarda, controlla la Martic, più arduo il compito di Kiki Mladenovic. Quest'ultima - W a sorpresa con la Vandeweghe al 1T - respinge Shuai Zhang - 64 46 63.

I risultati