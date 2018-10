WTA Madrid, il programma di martedì

Il torneo femminile - a Madrid - propone quest'oggi otto partite. Sul campo centrale, programma ricco. Petra Kvitova - titolo a Praga, sei vittorie consecutive - trova Monica Puig, presente in suolo spagnolo grazie a una wild card. Due precedenti, favorevoli alla portoricana, entrambi risalenti al 2016. Rischia Simona Halep, opposta a una Mertens in stato di grazia. Striscia aperta da Lugano, due trofei in rapida successione, intende alzare l'asticella cancellando la prima testa di serie. La rumena, forte dell'ottimo impatto con la Makarova, parte con un lieve vantaggio. Infine, Garbine Muguruza. Ritiro a Stoccarda nel corso del match con la Pavlyuchenkova, nubi diradate dal 1T con la Peng. Oltre la rete, Donna Vekic.

Sull'Arantxa Sanchez, circoletto rosso per Suarez - Svitolina. Bilancio in equilibrio - 3-3 nel complesso, 1-1 nel 2018 - curiosamente è il primo duello su questa superficie. Terzo incrocio di stagione anche per Konta e Pera, con la seconda corsara all'Australian Open e la britannica vincente a Doha. Per la Pera, tre partite qui a Madrid, due in sede di qualificazione e una, con la Sabalenka, nel main draw.

Il campo n.3 ospita Sasnovich - Kontaveit, ultimi battiti di tennis sul 4, dove la qualificata Kr.Pliskova attende la Sorribes Tormo. Epilogo con Kasatkina - Cirstea. Subito fuori a Praga e Stoccarda, la russa deve ritrovare smalto e continuità - al 1T W con Qiang Wang.

Il programma

Manolo Santana Starts At 12:00 Noon

2nd Rd (10) Petra Kvitova VS (WC) Monica Puig

2nd Rd (1) Simona Halep VS Elise Mertens

Not Before 9:30 Pm

2nd Rd (3) Garbiñe Muguruza VS Donna Vekic

Arantxa Sanchez Starts At 12:00 Noon

Not Before 4:00 Pm

2nd Rd Carla Suárez Navarro VS (4) Elina Svitolina

Not Before 8:00 Pm

2nd Rd Johanna Konta VS (Q) Bernarda Pera

Estadio 3 Starts At 12:00 Noon

Not Before 6:00 Pm

2nd Rd Aliaksandra Sasnovich VS Anett Kontaveit

Pista 4 Starts At 12:00 Noon

2nd Rd (Q) Kristyna Pliskova VS (WC) Sara Sorribes Tormo

2nd Rd Sorana Cirstea VS (14) Daria Kasatkina