ATP Madrid - Nadal alla prova Monfils, Djokovic a caccia di conferme

Rafa Nadal è il personaggio del giorno a Madrid. Imbattuto sulla terra - percorso netto a Monte-Carlo e Barcellona - trova sul Manolo Santana Gael Monfils. Confronto numero sedici, il maiorchino è in vantaggio 13-2. Nel 2010, quarti di finale su questi campi, epilogo scritto, 61 63 Rafa. Il transalpino può avvicinare il primo giocatore del mondo con la sua fisicità, ma Nadal appare, almeno al via, ampiamente favorito. Ad introdurre la giornata, sul rettangolo principale, Novak Djokovic. Il successo con Nishikori può essere il giusto trampolino, occorre una rapida conferma con Edmund, finalista in Marocco su questa superficie. Prima fermata su terra, tre precedenti favorevoli a Nole. A.Zverev colora la sessione serale. Reduce dal titolo conseguito a Monaco, affronta il qualificato Donskoy - 1T con Tsitsipas.

L'incontro tra Bautista e Kohlschreiber è il primo a livello maschile sull'Arantxa Sanchez. Schwartzman duella con l'atipico Feliciano, Thiem - quarti di finale a Monte-Carlo e Barcellona - cerca continuità con Delbonis, altro profilo proveniente dal labirinto di qualificazione - 1T con M.Zverev. Sul 3, Goffin, fermato a Barcellona da Nadal, deve disinnescare Haase, sorprendente con Chung. Il belga guida 3-1 la rivalità, la superficie amplia la distanza tra i due. Verdasco, fatale a Lorenzi, gioca con Leo Mayer, Coric incrocia la racchetta con Struff.

Sul 4, Anderson - Kukushkin, due partite invece sul 5. Ramos - Cuevas è match da rosso, derby americano infine tra Isner e Harrison.

Il programma

Manolo Santana Starts At 12:00 Noon

Not Before 2:00 Pm

2nd Rd Kyle Edmund VS (10) Novak Djokovic

Not Before 4:00 Pm

2nd Rd (1) Rafael Nadal VS Gael Monfils

Not Before 9:30 Pm

2nd Rd (Q) Evgeny Donskoy VS (2) Alexander Zverev

Arantxa Sanchez Starts At 12:00 Noon

2nd Rd (11) Roberto Bautista Agut VS Philipp Kohlschreiber

Not Before 4:00 Pm

2nd Rd Feliciano Lopez VS (13) Diego Schwartzman

Not Before 8:00 Pm

2nd Rd (Q) Federico Delbonis VS (5) Dominic Thiem

Estadio 3 Starts At 12:00 Noon

2nd Rd (8) David Goffin VS Robin Haase

2nd Rd Leonardo Mayer VS Fernando Verdasco

2nd Rd Borna Coric VS Jan-Lennard Struff

Pista 4 Starts At 12:00 Noon

2nd Rd (Q) Mikhail Kukushkin VS (6) Kevin Anderson

Pista 5 Starts At 12:00 Noon

Not Before 2:00 Pm

2nd Rd Albert Ramos-Vinolas VS Pablo Cuevas

2nd Rd (7) John Isner VS Ryan Harrison