Atp Madrid, tutto facile per Nadal. Fuori Djokovic

Esordio senza alcuna difficoltà per il padrone della terra rossa, superficie dove è in corso di svolgimento il Master 1000 di Madrid. Nella capitale spagnola Rafa Nadal accede infatti agli ottavi di finale spazzando via il francese Gael Monfils con il netto punteggio di 6-3 6-1. Non riesce invece a trovare continuità Novak Djokovic. Il serbo, che al primo turno aveva battuto il giapponese Kei Nishikori, finalista a Montecarlo, si è arreso oggi al terzo (una costante delle sue sconfitte in questo 2018) al britannico Kyle Edmund. Numero dieci del seeding, Nole proverà a far meglio la settimana prossima a Roma. Intanto è fuori anche la testa di serie numero undici, lo spagnolo Roberto Bautista Agut, battuto, esattamente come pochi giorni fa a Monaco di Baviera, dal tedesco Philipp Kohlschreiber. Buona la prima per il belga David Goffin, che supera in due set l'olandese Robin Haase, e per l'americano John Isner, che fa suo a colpi di tie-break il derby statunitense con Ryan Harrison.

Fatica ma passa anche il sudafricano Kevin Anderson, reduce da diversi risultati negativi, che accede agli ottavi di finale di Madrid dopo aver rimontato il qualificato kazako Mikhail Kukushkin. Non sbaglia nemmeno l'argentino Diego Schwartzman, ok al terzo contro l'idolo di casa Feliciano Lopez. Spagna che perde per strada altri due giocatori, Albert Ramos-Vinolas e Fernando Verdasco, eliminati rispettivamente dall'uruguaiano Pablo Cuevas e dall'argentino Leonardo Mayer. In sessione serale spazio ai giovani. Inizia il croato Borna Coric, impegnato con il tedesco Jan-Lennard Struff, prosegue l'austriaco Dominic Thiem, alle prese con un altro giocatore albiceleste, Federico Delbonis, chiude il numero due del seeding, Alexander Zverev, che dovrà vedersela con il russo Evgeny Donskoy. I risultati:

Nadal (1) - Monfils 6-3 6-1

Lopez - Schwartzman (13) 5-7 6-2 2-6

Bautista Agut (11) - Kohlschreiber 3-6 6-4 5-7

Kukushkin (Q) - Anderson (6) 7-5 6-7(3) 2-6

Goffin (8) - Haase 7-5 6-3

Edmund - Djokovic (10) 6-3 2-6 6-3

Isner (7) - Harrison 7-6(1) 7-6(7)

Ramos-Vinolas - Cuevas 1-6 7-6(2) 2-6

L. Mayer - Verdasco 6-2 6-1