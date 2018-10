WTA Madrid - Il programma di mercoledì

La prima testa di serie, Simona Halep, apre oggi la competizione femminile sul campo centrale. La rumena gioca con Kr.Pliskova, reduce dal labirinto di qualificazione. Due precedenti - Madrid 2017, Indian Wells 2018 - entrambi favorevoli alla Halep, apparsa qui in ottima condizione. Due affermazioni nette con Makarova e Mertens, è nel lotto delle favorite. In serata, primo scoglio severo per Garbine Muguruza. La spagnola attende Daria Kasatkina, rinvigorita dalle vittorie conseguite qui. Nel 2018, a Dubai, W in tre per la russa.

In equilibrio il match tra Karolina Pliskova e Sloane Stephens. L'americana ha dalla sua i precedenti confronti, ma il momento è favorevole alla ceca, reduce dal sigillo con la Azarenka e in striscia aperta da sette partite sul rosso. Mladenovic e Sharapova si ritrovano, su questa superficie, dopo il match di Stoccarda dello scorso anno - firma transalpina. Sharapova di ritorno - vittorie con Buzarnescu e Begu - Mladenovic galvanizzata dagli squilli con Vandeweghe e Zhang, pronostico incerto.

Sul 3, Caroline Wozniacki - tabellone complesso, Gavrilova e Barty per raggiungere il terzo turno - sfida Kiki Bertens, titolo a Charleston e esame di maturità con la Sevastova. All'Australian Open, assolo danese. Occasione per Pera e Navarro - sorprese a questo punto del torneo grazie alle vittorie con Konta e Svitolina - in campo nel tardo pomeriggio, sul 4, infine, due partite da seguire. Garcia - Goerges non prima delle 14, a seguire Kvitova - Kontaveit.

Il programma

Manolo Santana Starts At 12:00 Noon

3rd Rd (1) Simona Halep VS (Q) Kristyna Pliskova

Not Before 8:00 Pm

3rd Rd (3) Garbiñe Muguruza VS (14) Daria Kasatkina

Arantxa Sanchez Starts At 12:00 Noon

Not Before 2:00 Pm

3rd Rd (9) Sloane Stephens VS (6) Karolina Pliskova

Not Before 6:00 Pm

3rd Rd Maria Sharapova VS Kristina Mladenovic

Estadio 3 Starts At 12:00 Noon

Not Before 2:00 Pm

3rd Rd Kiki Bertens VS (2) Caroline Wozniacki

3rd Rd (Q) Bernarda Pera VS Carla Suárez Navarro

Pista 4 Starts At 12:00 Noon

Not Before 2:00 Pm

3rd Rd (7) Caroline Garcia VS (11) Julia Goerges

3rd Rd (10) Petra Kvitova VS Anett Kontaveit