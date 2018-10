ATP Madrid, il programma degli ottavi

Rafa Nadal, chirurgico con Monfils, torna in campo quest'oggi a Madrid. Giornata di ottavi, il maiorchino, imbattuto sul rosso, affronta in serata Diego Schwartzman sul Manolo Santana. 4-0 il conto dei precedenti, l'ultimo sigillo di Nadal all'Australian Open. 2-0 sulla terra, improbabile l'argentino, comunque in crescita, possa ribaltare un pronostico in apparenza scritto. Sul medesimo rettangolo, Juan Martin Del Potro. Al termine del secondo singolare femminile, incrocia la racchetta con Lajovic, proveniente dal labirinto di qualificazione e abile a contenere Gasquet al 2T.

Sull'Arantxa Sanchez, Goffin, semifinalista a Barcellona, gioca con Edmund, cinico nel cogliere le attuali lacune di Djokovic. A seguire, derby canadese tra Shapovalov, prospetto di nuova generazione, e Raonic - sigillo importante con Dimitrov. A.Zverev, titolo a Monaco e antagonista principe di Nadal, affronta infine Leo Mayer, reduce dalle vittorie con Fognini e Verdasco.

Il programma si completa con le tre partite in agenda sul campo n.3. Anderson pesca Kohlschreiber, Thiem deve risolvere diversi interrogativi - tre set e rendimento alterno con Delbonis - per evitare una prematura eliminazione al cospetto di Coric, Cuevas punta a reggere l'urto con il bombardiere Isner.

Il programma

Manolo Santana Starts At 12:00 Noon

3rd Rd (4) Juan Martin del Potro VS (Q) Dusan Lajovic

Not Before 8:00 Pm

3rd Rd (1) Rafael Nadal VS (13) Diego Schwartzman

Arantxa Sanchez Starts At 12:00 Noon

3rd Rd (8) David Goffin VS Kyle Edmund

Not Before 2:00 Pm

3rd Rd Denis Shapovalov VS Milos Raonic

3rd Rd Leonardo Mayer VS (2) Alexander Zverev

Estadio 3 Starts At 12:00 Noon

3rd Rd Philipp Kohlschreiber VS (6) Kevin Anderson

Not Before 4:00 Pm

3rd Rd Borna Coric VS (5) Dominic Thiem

3rd Rd (7) John Isner VS Pablo Cuevas