WTA Madrid, il programma dei quarti

Il torneo femminile, a Madrid, propone quest'oggi i quarti di finale. Tre incontri sono in programma sul rettangolo principale, apertura dedicata a Garcia e Suarez. Pronostico incerto, un solo precedente tra le due. A Dubai, nel 2016, affermazione in tre per la transalpina. Dopo la semifinale conseguita a Stoccarda, la Garcia intende ripetersi, oltre la rete la spagnola, rinvigorita dal successo al secondo turno con la Svitolina - W agli ottavi con Bernarda Pera. Non prima delle 14, il match più atteso. Simona Halep trova Karolina Pliskova. La rumena controlla 6-2 la rivalità, nel 2018 sigillo all'Australian Open. Nel 2017, al Roland Garros, ennesima firma della nativa di Constanta. Cammino esente da pecche per la Halep, tre vittorie perentorie. Il margine è però ridotto, perchè la Pliskova viene da otto successi consecutivi - Vesnina, Azarenka e Stephens a Madrid.

La sessione serale ospita Kasatkina e Kvitova. Ieri, colpaccio russo con la Muguruza, uno schiaffo alle recenti difficoltà. La Kvitova parte con un'incollatura di vantaggio, forte del titolo maturato a Praga e delle buone cose ribadite qui in Spagna. Sull'Arantxa Sanchez, a rifinire il tutto, Sharapova - Bertens. Il ritorno di Masha nel corrente torneo, tre partite per spazzare via cattivi presagi, per cancellare un filotto negativo. Punto di volta al terzo turno, pugnetto e sguardo di fuoco all'angolo, Mladenovic KO. Attenzione però alla Bertens, brava ad estromettere Caroline Wozniacki.

Il programma

Manolo Santana Starts At 12:00 Noon

QF (7) Caroline Garcia VS Carla Suárez Navarro

Not Before 2:00 Pm

QF (1) Simona Halep VS (6) Karolina Pliskova

Not Before 9:30 Pm

QF (14) Daria Kasatkina VS (10) Petra Kvitova

Arantxa Sanchez Starts At 12:00 Noon

Not Before 3:30 Pm

QF Maria Sharapova VS Kiki Bertens