ATP Madrid, il programma dei quarti

A Madrid, entra sulla retta d'arrivo il torneo maschile. Venerdì è giorno di quarti, gli incontri sono diluiti sui due campi principali. Dusan Lajovic, proveniente dal labirinto di qualificazione, affronta il sudafricano Kevin Anderson. Il nativo di Johannesburg sembra avere un'incollatura di vantaggio, attenzione però a sottovalutare Lajovic, abile a estromettere profili di diversa "natura" lungo il percorso. Ieri, nobile affermazione con Del Potro, ha poco da perdere.

Non prima delle 17, sul Manolo Santana, l'incontro più atteso. Rafa Nadal, imbattuto sulla terra, candidato al titolo, affronta Dominic Thiem. Nono incrocio tra i due, un denominatore comune, il rosso. Il maiorchino guida 6-2 e vanta l'affermazione, nella corrente stagione, a Monte-Carlo. Lo scorso anno, qui a Madrid, atto finale e W Nadal. Thiem, bravo a reggere l'urto con Coric, deve trovare la chiave per disinnescare le certezze del primo giocatore del mondo. In serata, John Isner affila il servizio per fermare l'ascesa di A.Zverev, imbattuto da Monaco. Il tedesco comanda 3-1 la rivalità - nel 2018 squillo americano in finale a Miami - ma ha un margine di errore risicato contro un Isner eccellente.

Epilogo sull'Arantxa Sanchez, occasione ghiotta per Edmund e Shapovalov. Il percorso di Edmund è di spessore, vittorie con il Next Gen Medvedev, Djokovic e Goffin. Shapovalov approda al match dopo i sigilli con l'alterno Paire e il connazionale Raonic - 1T invece con Sandgren. A Brisbane, in apertura di stagione, 64 al terzo Edmund.

Il programma

Manolo Santana Starts At 1:00 Pm

QF (Q) Dusan Lajovic VS (6) Kevin Anderson

Not Before 5:00 Pm

QF (1) Rafael Nadal VS (5) Dominic Thiem

Not Before 9:30 Pm

QF (7) John Isner VS (2) Alexander Zverev

Arantxa Sanchez Starts At 1:00 Pm

Not Before 7:00 Pm

QF Kyle Edmund VS Denis Shapovalov