Atp Madrid, Nadal battuto da Thiem. Non sbaglia Zverev

Dopo cinquanta set consecutivi vinti sulla terra rossa, Rafa Nadal si ferma ai quarti di finale del Master 1000 di Madrid. Il maiorchino va infatti k.o. contro Dominic Thiem, testa di serie numero cinque del seeding e ultimo giocatore ad averlo battuto su questa superficie, dodici mesi fa a Roma. L'austriaco non sbaglia praticamente niente, martella dall'inizio alla fine, costringe sin dal primo set - vinto in volata per 7-5 - Nadal a inseguire, e chiude di forza nel secondo parziale. Prestazione importante per Thiem, che in questa stagione non aveva mai convinto, e che ora si riscopre tra i pochissimi in grado di contrastare il mancino di Manacòr sul rosso. A Nadal non basta la solita grinta, in una giornata di scarsa vena tecnica e atletica: più volte abile a ottenere controbreak nel secondo set, lo spagnolo si arrende alla potenza, per una volta con controllo dell'austriaco. Con questa sconfitta Rafa perde momentaneamente la prima posizione del ranking mondiale, che da lunedì tornerà ad essere di Roger Federer.

Domani Thiem incontrerà in semifinale il sudafricano Kevin Anderson, testa di serie numero sei. Anderson, non uno specialista della terra battuta, ha approfittato di un tabellone non impossibile per issarsi tra i migliori quattro di Madrid, battendo oggi in tre set il qualificato serbo Dusan Lajovic, protagonista comunque di un torneo positivo. Avanti anche Denis Shapovalov: il diciannovenne canadese supera al terzo il britannico Kyle Edmund, al termine di un match estremamente tirato ed equilibrato, qualificandosi per la semifinale di un Master 1000 per la seconda volta in carriera, dopo Montreal 2017. Domani sfida ad Alexander Zverev, il tedesco numero due del seeding che ha confermato di essere in ottima forma: a tarda sera Sascha si è infatti preso la rivincita su John Isner, che lo aveva battuto poco più di un mese fa nella finale di Miami. I risultati dei quarti di finale di Madrid:

Nadal (1) - Thiem (5) 5-7 3-6

Lajovic (Q) - Anderson (6) 6-7(3) 6-3 3-6

Edmund - Shapovalov 5-7 7-6(6) 4-6

Isner (7) - A. Zverev (2) 4-6 5-7