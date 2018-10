WTA Madrid - Risultati e programma

Simona Halep saluta anzitempo il torneo di Madrid. Prima testa di serie, favorita per quanto fatto qui di recente, inciampa in Karolina Pliskova, al momento la giocatrice più in forma del circuito. Due set per certificare la superiorità ceca. A proposito di Repubblica Ceca, esulta anche Petra Kvitova. Il match con la Kasatkina resta in equilibrio per un parziale, il gap si dilata in modo esponenziale nel secondo. 60 e accesso in semifinale per la Kvitova. Maria Sharapova, ritrovata a Madrid - tre successi per la divina di Russia - parte con giusto piglio con Kiki Bertens, ma dall'alba del secondo è preda del tennis di sostanza e forza dell'olandese. La Bertens impatta e spegne il tentativo di resistenza di Masha in apertura di terzo. Infine, Caroline Garcia toglie la Spagna dal tabellone, dominando Carla Suarez Navarro - 62 63.

Quest'oggi sono in programma le due semifinali. Al termine del primo quarto maschile, sul Manolo Santana, Caroline Garcia affronta Kiki Bertens. Terza fermata su questa superficie, le precedenti due, favorevoli alla Bertens, in Fed Cup. Caroline - 7 vittorie nelle ultime 8 partite disputate sulla terra - punta ad invertire la tendenza. Braccio di ferro, in serata, tra Karolina Pliskova e Petra Kvitova. Entrambe sono in striscia da nove partite - titolo a Stoccarda per la Pliskova, affermazione a Praga per la Kvitova - entrambe puntano con decisione al 1000 di Madrid. I precedenti sono due, lontani nel tempo e in altro contesto. A Wuhan nel 2014 e a Sydney nel 2015 - in quest'occasione atto conclusivo del torneo - sigilli della Kvitova. La Pliskova giunge forgiata da un tabellone piuttosto complesso - Vesnina, Azarenka, Stephens, Halep - per la Kvitova si tratta del secondo test probante, dopo l'attestato conseguito come detto con la Kasatkina.

