ATP Madrid - Il programma delle semifinali

Il Re è nudo. Rafa Nadal perde la prima partita dell'anno sul rosso, in un sol colpo cede due set e scettro. Madrid cerca un nuovo padrone, avanza la candidatura Dominic Thiem, fatale proprio al maiorchino nella giornata di ieri. Una recita da primo attore per scacciare i fantasmi di questo scorcio di stagione, per ribadire attitudine al contesto e qualità fuori dalla norma. Non basta però un lampo isolato, occorre confermare i propositi. La prima semifinale - in programma non prima delle 16 - oppone l'austriaco a Kevin Anderson, abile a superare evidenti difficoltà su questa superficie. Seconda affermazione in tre per il sudafricano - sigillo con Lajovic - e approdo tra i migliori quattro. Giocano, i due, per la prima volta su terra, il bilancio recita 6-0 Anderson.

In serata, è confronto con sguardo sul futuro. Denis Shapovalov accarezza una nuova realtà, si scopre competitivo anche nella polvere, disinnesca Edmund e si proietta al cospetto di A.Zverev, imbattuto da tempo sulla terra. Dalla semifinale di Monte-Carlo, record immacolato - nel mezzo il titolo conseguito a Monaco. Ai quarti, esame di maturità con Isner, Zverev è per classifica il più alto in grado. Esiste un solo precedente tra Shapovalov e Zverev. Nel 2017, in Canada, 64 75 per il teutonico, favorito all'alba della disfida odierna.

Il programma

Not Before 4:00 Pm

SF (5) Dominic Thiem VS (6) Kevin Anderson

Not Before 9:00 Pm

SF Denis Shapovalov VS (2) Alexander Zverev