WTA Madrid, Kvitova e Bertens si giocano il titolo

Il torneo femminile, a Madrid, si chiude nella giornata odierna. Non prima delle 18.30, sul Manolo Santana, si affrontano Petra Kvitova e Kiki Bertens. La ceca veste panni da favorita, approda al match dopo 10 vittorie consecutive sul rosso. In bacheca il titolo conseguito a Praga, il terzo in questo nobile scorcio di 2018 - in precedenza le affermazioni sul veloce a S.Pietroburgo e Doha. Dopo la prematura eliminazione a Charleston e Stoccarda, un filotto senza macchia, completato ieri dal sigillo con Karolina Pliskova. Una sorta di finale anticipata, risolta in due set, con il prolungamento d'apertura come punto di rottura.

Oltre la rete, come detto, Kiki Bertens, sorpresa a questo punto della competizione, forgiata da un tabellone tutt'altro che accomodante. Prima svolta al 2T con la Sevastova, poi un ulteriore balzo in avanti con Wozniacki e Sharapova. Semifinale a senso unico, infine, con Caroline Garcia. Doppio 62 e Bertens da titolo. Rispetto alla Kvitova, porzione veloce in difetto, l'acuto a Charleston, a ribadire il feeling con la superficie. Penultimo atto di rara intensità con la Keys, firma sulla competizione con Julia Goerges.

Esiste tra le due un unico precedente. A Wimbledon, nel 2015, 61 60 Kvitova. Il rosso accorcia il disavanzo tra le due, la Bertens ha un'opportunità.

Il programma

Not Before 6:30 Pm / WTA - Singles Final

F (10) Petra Kvitova VS Kiki Bertens