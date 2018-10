ATP Madrid - Thiem vs Zverev, titolo in palio

Corona in palio. Madrid indossa l'abito di gala, è giorno di finale. Il Manolo Santana è il teatro dell'atteso epilogo maschile, sul rosso spagnolo Dominic Thiem e Alexander Zverev. Titolo prestigioso, sul piatto l'investitura ad anti-Nadal, non solo per l'imminente competizione romana, ma soprattutto per il secondo slam di stagione sulla terra di Francia, al Roland Garros. Molti identificano Thiem come il logico favorito, per attitudine al contesto, confidenza con la superficie e percorso in quel di Madrid. Il successo perentorio con Nadal sposta l'ago della bilancia, consente all'austriaco - abile a confermarsi con Anderson - di entrare con un vantaggio, seppur minimo, nell'atto conclusivo.

Oltre la rete A.Zverev, forgiato dal torneo di Monaco - sigillo sul rosso a sottolineare la completezza del teutonico, per molti il futuro dominatore del circuito - e reduce da una striscia aperta di otto successi. Nel percorso del tedesco, quattro squilli, gli ultimi con giocatori più inclini ad altro palcoscenico - vedi Isner e Shapovalov. Si tratta, per Zverev, di un esame severo quanto importante, Thiem, sul rosso, è la massima espressione, Nadal permettendo ovviamente.

I precedenti sono cinque, quattro favorevoli all'austriaco. Nel 2017, a Rotterdam, assolo in rimonta di Thiem. Su questa superficie, la distanza è al momento netta. 3-0 Thiem, capace di imporsi, nel 2016, a Monaco, a Nizza e al Roland Garros. La terra di Madrid, certo più veloce rispetto al tradizionale, può facilitare il compito di Zverev, tennista dai colpi definitivi, meno portato allo scambio e alla partita a scacchi.

Il programma

Manolo Santana Starts

Not Before 6:30 Pm

F (5) Dominic Thiem VS (2) Alexander Zverev