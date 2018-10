Internazionali d'Italia 2018 - Fognini incanta ed elimina Monfils; avanti Edmund

E' tre su tre per gli azzurri nella prima giornata degli Internazionali d'Italia 2018. Dopo Cecchinato e Berrettini, anche Fabio Fognini strappa il pass per il secondo turno dominando Gael Monfils in due set. Serata di gala per il ligure che sfodera una profondità ed una sicurezza insolite per questa annata funesta.

I primi game scorrono lenti e Monfils infila qualche bel dritto, ma il ligure non molla e dopo essersi scaldato mette in serie quattro game breakkando per due volte l'avversario. Traccianti e angoli strettissimi fanno il loro lavoro piegando le resistenze del transalpino e consegnando il primo set a Fognini: 6-3. Nel secondo set il tennista azzurro non molla un colpo e si dimostra sul pezzo come mai prima d'ora in questo 2018. Il numero trentanove al mondo prova a imbastire qualche risposta, ma il nativo di Arma di Taggia non demorde e anzi continua a sfoggiare prova del suo genio creativo portandosi a casa il match. Al secondo turno ostacolo improbo per Fognini che dovrà confrontarsi con Dominic Thiem.

Avanza al secondo turno anche Kyle Edmund che con estrema fatica batte il tunisino Jaziri. Per il numero sedici al mondo doveva essere tutto molto semplice, ma il tunisino ha venduto cara la pelle e si è arreso solamente al terzo e decisivo set. Il britannico si può comunque consolare con il dritto, finalmente incisivo, che è stata la chiave di volta del match. Ora resta in attesa della sfida di domani tra Lucas Pouille e Andreas Seppi per sapere chi sarà il suo sfidante.