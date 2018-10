ATP Roma, il programma di martedì

Il torneo maschile propone oggi dieci incontri a livello di singolare. Si alternano partite di primo e secondo turno, il tennis italiano è protagonista al Foro. Andreas Seppi apre il programma sul centrale, sfida il transalpino Pouille. Seppi, fermato a Istanbul al primo turno, punta a cogliere il momento non ottimale di Pouille, reduce da quattro eliminazioni al primo turno - l'ultima a Madrid per mano del connazionale Paire. Al termine, spazio a Shapovalov - semifinalista a Madrid - e Berdych, in serata Marin Cilic.

Filippo Baldi, abile ad evitare le insidie di qualificazione e a regolare nell'ordine Fucsovics e Garcia Lopez, incrocia la racchetta con un altro qualificato, Basilashvili. Sonego, presente grazie a una wild card, attende invece il secondo impegno nel main draw. Ghiotta occasione, oltre la rete Gojowczyk - 1T con Querrey. Epilogo non prima delle 19 con Kohlschreiber - Sock.

Intrigante l'agenda del Pietrangeli. Coric - Tsitsipas, poi Cecchinato alla prova Goffin. Ostacolo all'apparenza insormontabile, ma Cecchinato ha dalla sua la campagna di Budapest e l'affermazione in rimonta conseguita qui con Cuevas. Goffin, semifinalista a Barcellona, approda al 2T dopo lo squillo con Leo Mayer.

Sull'1, infine, Verdasco - Dzumhur e Schwartzman - Jarry.

Il programma

CENTRALE Starts At 12:00 Noon

1st Rd (16) Lucas Pouille VS (WC) Andreas Seppi

1st Rd Denis Shapovalov VS (15) Tomas Berdych

Not Before 9:00 Pm

2nd Rd Ryan Harrison VS (4) Marin Cilic

NEXT GEN ARENA Starts At 11:00 Am

1st Rd (Q) Nikoloz Basilashvili VS (Q) Filippo Baldi

2nd Rd Peter Gojowczyk VS (WC) Lorenzo Sonego

Not Before 7:00 Pm

2nd Rd Philipp Kohlschreiber VS (13) Jack Sock

PIETRANGELI Starts At 11:00 Am

1st Rd Borna Coric VS (Q) Stefanos Tsitsipas

2nd Rd (WC) Marco Cecchinato VS (9) David Goffin

Court 1 Starts At 11:00 Am

1st Rd Fernando Verdasco VS Damir Dzumhur

1st Rd (14) Diego Schwartzman VS (Q) Nicolas Jarry