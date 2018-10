WTA Roma, il programma di martedì

Elina Svitolina - raccolto ridotto tra Stoccarda e Madrid - apre il programma femminile sul centrale. A Roma, l'ucraina gioca con Petra Martic. Tre set lo scorso anno al Roland Garros - W Svitolina - in palio l'accesso al terzo turno. Non prima delle 19.30, Jelena Ostapenko, brillante a Miami ma in difetto sul rosso, attende l'asiatica Zhang. Nella Next Generation Arena, riflettori su Maria Sharapova. Ritorno alla vittoria a Madrid, fermata ai quarti con Kiki Bertens. La russa affronta la Barty, pronostico difficile. La lettone Sevastova, semifinalista a Charleston, pesca invece la Mladenovic, stoppata dalla citata Sharapova la scorsa settimana.

L'unica azzurra impegnata in data odierna è Sara Errani. Sul Pietrangeli, deve disinnescare Timea Babos. A Madrid, percorso di qualificazione e KO al 1T con la Barty, Sarita può conquistare il pass per la fermata successiva. Lo stesso rettangolo ospita anche Angelique Kerber. A Stoccarda, ritiro nel corso della partita con la Kontaveit, riparte dal Foro di fronte a Z.Diyas.

La Bertens - finalista a Madrid, disco rosso con la Kvitova - incrocia nuovamente la Sakkari, battuta proprio in suolo spagnolo. Secondo incontro femminile sul 4.

Il programma completo

CENTRALE Starts At 12:00 Noon

2nd Rd Petra Martic VS (4) Elina Svitolina

Not Before 7:30 Pm

2nd Rd Shuai Zhang VS (5) Jelena Ostapenko

NEXT GEN ARENA Starts At 11:00 Am

1st Rd Maria Sharapova VS (16) Ashleigh Barty

1st Rd (15) Anastasija Sevastova VS Kristina Mladenovic

PIETRANGELI Starts At 11:00 Am

1st Rd Timea Babos VS (WC) Sara Errani

1st Rd (LL) Zarina Diyas VS (11) Angelique Kerber

Court 2 Starts At 11:00 Am

1st Rd (14) Daria Kasatkina VS (Q) Ajla Tomljanovic

1st Rd Svetlana Kuznetsova VS (Q) Polona Hercog

Court 3 Starts At 11:00 Am

1st Rd (Q) Danielle Collins VS Sorana Cirstea

Court 4 Starts At 11:00 Am

1st Rd (Q) Su-Wei Hsieh VS (LL) Aryna Sabalenka

1st Rd Kiki Bertens VS Maria Sakkari

Court 6 Starts At 11:00 Am

1st Rd Elena Vesnina VS Laura Siegemund

1st Rd Irina-Camelia Begu VS Shuai Peng