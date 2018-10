ATP Roma, il programma maschile di mercoledì

Il maltempo condiziona il programma romano e costringe gli organizzatori a rivisitare l'agenda del mercoledì. Giornata ricca di partite a livello ATP, si gioca sostanzialmente tutto il secondo turno. Due azzurri colorano il centrale, apre Fognini, chiude Berrettini. Ritorno al successo nel rettangolo di casa per Fabio, abile a dominare un Monfils in difetto. Lo scoglio odierno è probante, Dominic Thiem, finalista a Madrid e giustiziere di Nadal, oltre la rete. Non va meglio a Matteo, chiamato in serata a disinnescare A.Zverev, il dominatore delle recenti settimane, re a Monaco e in Spagna.

Rafa Nadal, reduce dal primo KO sul rosso, trova Dzumhur. All'Australian Open sigillo del maiorchino, ovviamente favorito anche nel confronto odierno. Da ultimare, poi, il confronto tra Harrison e Cilic.

La Next Gen Arena ospita tre partite. Scintille tra Dimitrov e Nishikori. Entrambi battuti a Madrid in avvio di torneo, fiutano il riscatto. I precedenti sorridono al nipponico, questo è il primo duello su questa superficie. Il giovane Shapovalov pesca Haase, Pouille lancia il guanto di sfida a Edmund. Curiosità per seguire le evoluzioni di Novak Djokovic sul Pietrangeli. Alterno a Madrid, "punge" Basilashvili, costretto al percorso di qualificazione e sicuro con Baldi.

Due spagnoli - Ramos e Carreno - illuminano il campo n.1. Isner e Johnson i rispettivi avversari. Anderson, semifinalista a Madrid, gioca con Bedene, epilogo con Schwartzman e Paire.

Il programma completo

CENTRALE Starts At 12:00 Pm

2nd Rd Fabio Fognini VS (6) Dominic Thiem

2nd Rd (1) Rafael Nadal VS Damir Dzumhur

Followed By / ATP TBF 6/6

2nd Rd Ryan Harrison VS (4) Marin Cilic

Not Before 7:30 Pm

2nd Rd (WC) Matteo Berrettini VS (2) Alexander Zverev

NEXT GEN ARENA Starts At 11:00 Am

Not Before 12:00 Noon

2nd Rd (3) Grigor Dimitrov VS Kei Nishikori

2nd Rd Robin Haase VS Denis Shapovalov

Not Before 7:00 Pm

2nd Rd (16) Lucas Pouille VS Kyle Edmund

PIETRANGELI Starts At 11:00 Am

2nd Rd (11) Novak Djokovic VS (Q) Nikoloz Basilashvili

2nd Rd (5) Juan Martin del Potro VS (Q) Stefanos Tsitsipas

Court 1 Starts At 11:00 Am

2nd Rd Albert Ramos-Vinolas VS (8) John Isner

2nd Rd Steve Johnson VS (10) Pablo Carreno Busta

2nd Rd (7) Kevin Anderson VS Aljaz Bedene

2nd Rd (14) Diego Schwartzman VS Benoit Paire