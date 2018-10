Atp Roma, Fognini stende Thiem. Nadal sul velluto, fuori Dimitrov

Fabio Fognini si esalta contro Dominic Thiem nel secondo turno degli Internazionali d'Italia, terzo Master 1000 stagionale su terra rossa. Nella cornice del Foro Italico di Roma il tennista ligure riscatta un mese di prestazioni al di sotto delle aspettative battendo in tre set l'austriaco, convincente solo nel secondo parziale, reduce dalla finale persa domenica scorsa a Madrid. Nella capitale spagnola Thiem aveva sconfitto Rafa Nadal: a Roma il mancino di Manacòr parte con il piede giusto, asfaltando in un'ora di gioco il bosniaco Damir Dzumhur, a cui concede solo un game. Successo di Novak Djokovic, il serbo testa di serie numero undici che si qualifica per gli ottavi di finale battendo in due set il qualificato georgiano Nikoloz Basilashvili, ieri giustiziere dell'italiano Filippo Baldi. Vince anche l'argentino Juan Martin Del Potro, numero cinque, che piega in due set tirati il giovane greco Stefanos Tsitsipas, proveniente dalle qualificazioni e protagonista di un'ottima stagione sulla terra rossa.

Eliminato invece all'esordio il bulgaro Grigor Dimitrov. Terzo favorito del tabellone, Dimitrov ha dovuto cedere per 6-4 al terzo a Kei Nishikori, il giapponese che sta ritrovando antiche sensazioni dopo tantissimi infortuni (per lui anche finale a Montecarlo poche settimane fa). Tra le teste di serie, si salva il croato Marin Cilic, che la spunta al tie-break del terzo contro l'americano Ryan Harrison, nel proseguimento del match interrotto ieri notte. Ok lo spagnolo Pablo Carreno Busta, che regola lo statunitense Steve Johnson in tre set, mentre escono di scena John Isner e Kevin Anderson. Isner vincitore a Miami e giunto fino ai quarti di Madrid, si è arreso al tie-break decisivo contro il terraiolo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, mentre il sudafricano Anderson si è ritirato nella sfida che lo vedeva impegnato con lo sloveno Aljaz Bedene. Ancora in corso di svolgimento la sfida tra l'argentino Diego Schwartzman e il francese Benoit Paire. Ancora tanto tennis in sessione serale: il canadese Denis Shapovalov affronta l'olandese Robin Haase, l'azzurro Matteo Berrettini è atteso da un test proibitivo contro il tedesco Alexander Zverev, il francese Lucas Pouille si gioca un posto in ottavi contro il britannico Kyle Edmund. I risultati parziali:

Nadal (1) - Dzumhur 6-1 6-0

Fognini - Thiem (6) 6-4 1-6 6-3

Dimitrov (3) - Nishikori 7-6 5-7 4-6

Djokovic (11) - Basilashvili (Q) 6-4 6-2

Ramos-Vinolas - Isner (8) 6-7(5) 7-6(2) 7-6(5)

Anderson (7) - Bedene 4-6 ritiro

Johnson - Carreno Busta (10) 4-6 6-2 4-6

Harrison - Cilic (4) 7-6(3) 1-6 6-7(1)

Del Potro (5) - Tsitsipas (Q) 7-5 6-3