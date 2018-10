Atp Roma, Zverev piega Berrettini. Vince Shapovalov

Alexander Zverev riprende da dove aveva lasciato. Il vincitore del Master 1000 di Madrid esordisce agli Internazionali d'Italia, torneo di cui detiene il titolo, battendo in due set l'azzurro Matteo Berrettini, superato con il punteggio 7-5 6-2. Sul campo centrale del Foro Italico di Roma, buona la prova del giovane italiano, che tiene testa a Sascha per tutto il primo set, avendo anche a disposizione tre palle break consecutive a metà frazione. Ma Zverev, numero due del seeding, si salva e trova il break decisivo nell'undicesimo gioco. Partita orientata, perchè nel secondo set il tedesco fa subito corsa di testa, costringendo Berrettini alla resa. Domani Sascha incontrerà in ottavi di finale Kyle Edmund, il britannico che ha confermato il suo feeling con la terra rossa battendo in due set il francese Lucas Pouille, testa di serie numero sedici.

Tra i migliori sedici di Roma 2018 c'è anche Denis Shapovalov, che gradualmente dimostra di star provando ad adattarsi alla terra battuta. Il diciannovenne canadese ha avuto bisogno di oltre due ore di tennis per piegare l'olandese Robin Haase, k.o. solo per 6-4 al terzo. Solita partita di alti e bassi quella di Shapovalov, che parte bene, va avanti di un break, si fa rimontare e deve portare a casa il primo a set al tie-break. Nel secondo parziale si giunge ancora al gioco decisivo, in cui il canadese spreca due punti di vantaggio, con Haase che pareggia la sfida. Nel terzo il maggior talento premia il Next Gen, avanti fino agli ottavi: domani sfida proibitiva a Rafa Nadal. Eliminata infine la testa di serie numero quattordici del tabellone, l'argentino Diego Schwartzman, sconfitto in rimonta dall'imprevedibile francese Benoit Paire, domani atteso dal croato Marin Cilic. I risultati dei match della sessione serale:

Haase - Shapovalov 6-7(3) 7-6(5) 4-6

Schwartzman (14) - Paire 6-2 4-6 2-6

Pouille (16) - Edmund 2-6 6-7(3)

Berrettini (WC) - A. Zverev (2) 5-7 2-6