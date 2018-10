WTA Roma, il programma di mercoledì

La divina Sharapova apre il programma femminile sul centrale. Costetta agli straordinari dalla Barty, affronta per la settima volta in carriera Dominika Cibulkova. Il bilancio è in perfetto equilibrio, il pronostico aperto. Deve sciogliere qualche interrogativo Garbine Muguruza, impegnata invece in serata al cospetto di Daria Gavrilova. Ritiro a Stoccarda, terzo turno a Madrid, non può concedere spazio alla rivale. Due sono anche le partite nella Next Gen Arena. Sloane Stephens attende Kaia Kanepi, nel primo pomeriggio spazio a Venus Williams. Subito fuori a Madrid, prova a trovare il feeling con contesto e superficie. Gioca con la Vesnina - la russa è in vantaggio al momento 4-2, primo stop sul rosso.

Interessante il quadro del Pietrangeli. Simona Halep - prima testa di serie, scivolone a Madrid con la Pliskova - sfida Naomi Osaka. Terzo match del 2018, un successo per parte - W Halep all'Australian Open, replica nipponica a IW. Karolina Pliskova - titolo a Stoccarda - deve sciogliere l'enigma Sakkari - brava la greca ad approfittare del naturale calo della Bertens, protagonista in Spagna. Infine, Caroline Wozniacki. La danese attende la qualificata Van Uytvanck - affermazione con la Stosur al 1T.

Da segnalare, sul 2, la presenza di Garcia, Keys e Kerber. La transalpina incrocia la racchetta con la Babos, Keys all'esame Vekic, Kerber opposta alla Begu.

Il programma completo

CENTRALE Starts At 12:00 Pm

2nd Rd Dominika Cibulkova VS Maria Sharapova

Not Before 9:00 Pm

2nd Rd (3) Garbiñe Muguruza VS Daria Gavrilova

NEXT GEN ARENA Starts At 11:00 Am

2nd Rd (9) Sloane Stephens VS (Q) Kaia Kanepi

Not Before 2:00 Pm

2nd Rd (8) Venus Williams VS Elena Vesnina

PIETRANGELI Starts At 11:00 Am

2nd Rd (1) Simona Halep VS Naomi Osaka

2nd Rd (6) Karolina Pliskova VS Maria Sakkari

Not Before 6:00 Pm

2nd Rd (Q) Alison Van Uytvanck VS (2) Caroline Wozniacki

Court 2 Starts At 11:00 Am

2nd Rd Timea Babos VS (7) Caroline Garcia

Not Before 12:30 Pm

2nd Rd (Q) Donna Vekic VS (13) Madison Keys

2nd Rd Irina-Camelia Begu VS (11) Angelique Kerber

Court 3 Starts At 11:00 Am

Not Before 2:00 Pm

2nd Rd Johanna Konta VS (Q) Su-Wei Hsieh

Court 4 Starts At 12:00 Noon

2nd Rd (14) Daria Kasatkina VS (Q) Danielle Collins

2nd Rd Svetlana Kuznetsova VS Anett Kontaveit

Not Before 3:30 Pm

2nd Rd (15) Anastasija Sevastova VS (LL) Aleksandra Krunic