ATP Roma, il programma maschile di giovedì

Pugno azzurro. Dominic Thiem, il giustiziere di Rafa Nadal a Madrid, capitola al cospetto di Fabio Fognini. Dipinge il campo il fuoriclasse italiano, poi si inceppa prima di alzare braccio e voce al terzo. Il tabellone si apre, Fognini scruta una gustosa occasione. Oltre la rete, sul centrale, Peter Gojowczyk. Primo match in carriera tra i due, per bagaglio e palcoscenico Fabio si fa preferire. Sul medesimo rettangolo, Rafa Nadal. Approccio morbido con Dzumhur, quest'oggi qualche interrogativo in più. Il Next Gen Shapovalov apprende in fretta, assorbe le richieste della terra. Cerca, il canadese, il secondo sigillo dopo quello conseguito con il maiorchino lo scorso anno in Canada. Epilogo serale con Novak Djokovic. Il serbo, alla perenne ricerca di risultati e continuità, puntuale con Dolgopolov e Basilashvili, affronta Ramos, specialista spagnolo reduce dalla maratona con Isner. I precedenti sono dalla parte dell'ex n.1 - 4-0, 2-0 su questa superficie.

Nella Next Gen Arena, Carreno gioca con Bedene, intrigante il confronto tra Cilic e Paire. Non prima delle 19, Nishikori trova Kohlschreiber. Riflettori, infine, sul Pietrangeli. Due incontri di singolare a livello maschile. David Goffin - tre set per arginare Cecchinato - pesca il bombardiere Del Potro. Primo stop nella "polvere", il belga esprime qui il suo miglior tennis, ma attenzione al sudamericano. Alexander Zverev - striscia aperta di 10 successi, 2 titoli in bacheca - punta Kyle Edmund - W con Pouille.

Il programma

CENTRALE Starts At 12:00 Noon

3rd Rd Peter Gojowczyk VS Fabio Fognini

3rd Rd (1) Rafael Nadal VS Denis Shapovalov

Not Before 7:30 Pm

3rd Rd (11) Novak Djokovic VS Albert Ramos-Vinolas

NEXT GEN ARENA Starts At 11:00 Am

Not Before 12:00 Noon

3rd Rd Aljaz Bedene VS (10) Pablo Carreno Busta

3rd Rd Benoit Paire VS (4) Marin Cilic

Not Before 7:00 Pm

3rd Rd Kei Nishikori VS Philipp Kohlschreiber

PIETRANGELI Starts At 11:00 Am

3rd Rd (5) Juan Martin del Potro VS (9) David Goffin

3rd Rd Kyle Edmund VS (2) Alexander Zverev