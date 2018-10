WTA Roma, il programma di giovedì

Giornata di terzo turno a Roma. Il torneo femminile propone sette incontri a livello di singolare, due sul campo principale. Venus Williams e Anett Kontaveit si ritrovano dopo il confronto di Madrid, favorevole alla estone. Dopo il successo con la Vesnina, Venere cerca immediato riscatto. In serata, Caroline Wozniacki sfida la Sevastova. Tre precedenti di stampo danese, quella odierna è la prima sosta su terra.

Nella Next Gen Arena, interessante incrocio tra Kasatkina e Svitolina. A Dubai, atto finale e sigillo ucraino. La russa cerca la prima affermazione in carriera con la più quotata rivale. Non prima delle 16.30, poi, la divina Sharapova. W di carattere con la Cibulkova, trova una Gavrilova capace di estromettere dalla competizione Garbine Muguruza.

Come spesso accade è il Pietrangeli a proporre le migliori cose. Jelena Ostapenko, finalista a Miami ma finora in difetto sulla superficie prediletta, "punta" una Konta in cerca di acuto. La prima giocatrice del tabellone, Simona Halep, duella con l'americana Keys. La rumena guida con margine la rivalità - 5-1 - e il contesto sembra ampliare il gap tra le due, attenzione però alla potenza della nativa di Rock Island. Infine, Stephens - Garcia. Per la transalpina, semifinale a Stoccarda e Madrid, detiene i favori del pronostico.

Il programma

CENTRALE Starts At 12:00 Noon

Not Before 2:00 Pm

3rd Rd (8) Venus Williams VS Anett Kontaveit

Not Before 9:00 Pm

3rd Rd (15) Anastasija Sevastova VS (2) Caroline Wozniacki

NEXT GEN ARENA Starts At 11:00 Am

3rd Rd (14) Daria Kasatkina VS (4) Elina Svitolina

Not Before 4:30 Pm

3rd Rd Daria Gavrilova VS Maria Sharapova

PIETRANGELI Starts At 11:00 Am

3rd Rd Johanna Konta VS (5) Jelena Ostapenko

3rd Rd (1) Simona Halep VS (13) Madison Keys

3rd Rd (9) Sloane Stephens VS (7) Caroline Garcia