ATP Roma, il programma maschile di venerdì

Roma ospita quest'oggi i quarti di finale. Riflettori sul centrale, Fabio Fognini, puntuale nel rimandare Gojowczyk, trova per la quattordicesima volta in carriera Rafa Nadal. Il maiorchino deve conquistare il torneo per riacquisire la vetta ATP, nelle mani di Federer dopo lo scivolone di Rafa a Madrid al cospetto di Thiem. Chirurgico con il Next Gen Shapovalov, Nadal entra nel match da logico favorito. Fognini è però un giocatore in grado di mettere alle corde anche il più forte tennista di sempre sul rosso. Colpi, idee, impatto fisico, Fabio è completo, ha la giusta "arroganza" per insidiare Nadal. Deve giocare, l'azzurro, una partita ai limiti della perfezione, annullando errori e sbavature. Nel 2015, successi a Rio e Barcellona, lo scorso anno tre set a Madrid, i precedenti sono incoraggianti.

Non prima delle 16, spazio a Nishikori e Djokovic. A Madrid, assolo del serbo, in apparente ripresa. Siamo lontani dai fasti dei tempi d'oro, ma Nole intravede la luce. Preziosa l'affermazione con Ramos, può raggiungere la seminale in un 1000 di prestigio. Qui nella capitale, nel 2015 e nel 2016, dominio serbo. Nishikori - cammino nobile, da sottolineare lo squillo con Dimitrov - punta ad invertire il trend. In serata, poi, Goffin incrocia la racchetta con A.Zverev. Favorito dal ritiro nel corso del secondo parziale di Del Potro, il belga intende interrompere la striscia del teutonico, giunta a 11 partite dopo la vittoria con Edmund.

Il programma si completa nella Next Gen Arena. Pablo Carreno Busta cerca il primo acuto con Marin Cilic. All'Australian Open, W in 4 per il croato. Pronostico difficile.

Il programma

CENTRALE Starts At 12:00 Noon

QF (1) Rafael Nadal VS Fabio Fognini

Not Before 4:00 Pm

QF Kei Nishikori VS (11) Novak Djokovic

Not Before 9:00 Pm

QF (9) David Goffin VS (2) Alexander Zverev

NEXT GEN ARENA Starts At 12:00 Noon

Not Before 2:00 Pm

QF (10) Pablo Carreno Busta VS (4) Marin Cilic