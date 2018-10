Atp Roma, Nadal riporta Fognini sulla terra. Djokovic c'è, vince Cilic

Dura un set il sogno di Fabio Fognini nei quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia, in corso di svolgimento questa settimana a Roma, sede del terzo Master 1000 stagionale su terra battuta. Il tennista ligure, già giustiziere al secondo turno dell'austriaco Dominic Thiem, spaventa sul centrale il favoritissimo Rafa Nadal, facendo suo un primo set da montagne russe. Sotto 1-4, Fognini rimonta clamorosamente il numero uno del seeding, inanellando cinque giochi consecutivi e portando così a casa il primo parziale. Sembra l'inizio di una vera e propria impresa, contro il miglior giocatore sul rosso, ma il mancino di Manacòr non si lascia impressionare dal gioco dell'avversario e dal proprio passaggio a vuoto, tornando in modalità rullo compressore sia nel secondo che nel terzo set, vinti nettamente con lo score di 6-1 6-2. Domani Nadal affronterà il redivivo Novak Djokovic, nella semifinale della parte alta del tabellone del Foro Italico.

Per Nole si tratta del miglior risultato stagionale, ottenuto al termine di una battaglia vinta contro il giapponese Kei Nishikori, finalista a Montecarlo. Reduce dal netto successo sul tedesco Philipp Kohlschreiber, il nipponico domina il primo set, chiuso con il punteggio di 6-2, ma il serbo rientra in partita nel secondo, capovolgendo completamente l'inerzia della sfida, con un eloquente 6-1 in suo favore. L'incontro si decide al terzo, tiratissimo set: fino al 3-3 l'equilibrio regna sovrano, poi è Djokovic ad aggiudicarsi tutti i punti che contano, tornando per un attimo muro di gomma e scaldando il pubblico del Foro per la semifinale di domani con Nadal. Nella parte bassa del seeding, avanza ancora il croato Marin Cilic, testa di serie numero quattro, che regola in due set lo spagnolo Pablo Carreno Busta, in attesa di conoscere il nome del suo avversario, che uscirà dall'ultimo quarto di finale in programma, quello che deve ancora veder scendere in campo il tedesco Alexander Zverev e il belga David Goffin, a causa di diverse partite, anche del torneo femminile, conclusesi sul filo di lana. I risultati parziali:

Nadal (1) - Fognini 4-6 6-1 6-2

Nishikori - Djokovic (11) 6-2 1-6 3-6

Carreno Busta (10) - Cilic (4) 3-6 3-6