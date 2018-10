WTA Roma, il programma di venerdì

Maria Sharapova introduce la competizione femminile sul centrale di Roma. Quarti di finale, la russa, di recente a ottimo livello - sei vittorie nelle ultime sette sul rosso - incrocia la racchetta con Jelena Ostapenko, regina lo scorso anno a Parigi e interprete di spessore in questo contesto. Non ci sono precedenti, incontro aperto a più soluzioni. Non prima delle 19.30, la prima giocatrice del torneo, Simona Halep. Confronto n.5 con Caroline Garcia, Halep in vantaggio 3-1. La rumena approda all'appuntamento dopo il ritiro della Keys, quindi con un bagaglio di energie superiore. Per la francese, W con la Stephens. Primo duello sulla terra.

Nella Next Gen Arena, il clou è Kerber - Svitolina. I precedenti sono addirittura dodici, l'ucraina è avanti 7-5. Una sola partita nella "polvere", in Fed Cup nel 2017 - 64 62 Svitolina. Nella corrente annata, semifinale a Dubai, doppio 63 Svitolina. Kerber fin qui perfetta, tambureggiante al cospetto della Sakkari - 61 61. Svitolina brava invece a replicare a un approccio in difetto con la Kasatkina - 06, poi il ritorno. Infine, Kontaveit - Wozniacki. La danese raggiunge la sfida dopo i tre set con la Sevastova, deve prestare particolare riguardo all'estone, brava ad estromettere Venus Williams.

Il programma

CENTRALE Starts At 12:00 Noon

Not Before 2:30 Pm

QF Maria Sharapova VS (5) Jelena Ostapenko

Not Before 7:30 Pm

QF (1) Simona Halep VS (7) Caroline Garcia

NEXT GEN ARENA Starts At 12:00 Noon

QF (11) Angelique Kerber VS (4) Elina Svitolina

Not Before 4:30 Pm

QF Anett Kontaveit VS (2) Caroline Wozniacki