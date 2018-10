Atp Roma, Nadal piega Djokovic in semifinale

Il miglior Novak Djokovic del 2018 e degli ultimi dodici mesi di tennis non basta a superare Rafa Nadal nella prima semifinale degli Internazionali d'Italia, disputatasi oggi pomeriggio a Roma, nel terzo Master 1000 stagionale su terra rossa. Il serbo, che pure lancia importanti segnali di risveglio, cede infatti in due set - con lo score di 7-6 6-3 - al maiorchino, testa di serie numero uno del seeding e chirurgico nel far suoi i punti importanti della sfida. Successo che lancia il mancino di Manacòr verso un'altra finale a Roma, dove domani sfiderà il vincente del match, in programma in sessione serale, tra il tedesco Alexander Zverev e il croato Marin Cilic.

Parte subito forte Novak Djokovic in semifinale sul centrale del Foro Italico, opposto a Rafa Nadal. Lo spagnolo, al servizio per primo, non approccia benissimo la partita, si ritrova subito sotto 15-40 ma esce dalla prima curva della sfida con la solita grinta, con quattro punti consecutivi. Nole scalda il pubblico del Foro Italico con lampi di antica grandezza: scambi prolungati da fondo campo, un paio di gran rovesci incrociati e persino qualche palla corta sul rovescio dell'avversario per cambiare ritmo. Ma il primo a prendere il largo è proprio Nadal che, come d'abitudine, non si lascia scappare l'occasione buona nel quinto game. Nel gioco successivo Djokovic prova a recuperare, si ritrova 0-30, ma viene ricacciato indietro dal servizio dello spagnolo, che sale 5-2. Qui una reazione rabbiosa di Nole consente al serbo di rimontare, anche grazie a un piccolo passaggio a vuoto di Nadal, che concede tre giochi consecutivi, con almeno un paio di inopinati errori non forzati. Sul 5-5, entrambi i contendenti tengono agevolmente la battuta, per decidere il set al tie-break, dopo oltre un'ora di tennis. Djokovic va subito avanti 1-0 con minibreak, grazie a una volée non controllata dal rivale, che però sale di colpi, recupera, lascia andare il suo dritto e fulmina Nole sul primo set point, grazie a una gran risposta su un serve and volley avventuroso. L'epilogo del parziale lascia intravedere quale sarà il seguito. Djokovic ha speso molto, mentre Nadal acquista ulteriore fiducia, ottenendo a zero un break fondamentale nel terzo gioco. 3-1 in favore di Rafa, che deve soffrire e lottare solo nell'ottavo game, quando Nole tenta una rimonta disperata. E' l'ultimo fuoco di un Djokovic solo in parte ritrovato, certamente discontinuo, che perde nuovamente la battuta nel nono gioco, consegnando match e finale al suo avversario di mille battaglie.

Nadal (1) - Djokovic (11) 7-6(4) 6-3