ATP - Ancora terra rossa, in campo a Ginevra e Lione

Hanno preso il via ieri i tornei di Ginevra e Lione, Atp 250 sulla terra rossa che di disputano a pochi giorni dall'inizio del Roland Garros di Parigi (in programma da domenica prossima). Niente grandi nomi ovviamente, impegnati in una settimana di scarico dopo il back to back Madrid-Roma, ma tanti giocatori a caccia di punti e soddisfazioni personali negli ultimi scampoli della stagione "minore" sul rosso.

A Ginevra ha giocato e vinto ieri Andreas Seppi. L'altoatesino, testa di serie numero sette del seeding, ha battuto in due set il connazionale Marco Cecchinato, accedendo così al secondo turno, in cui incontrerà lo spagnolo Zapata, vincitore oggi contro il tedesco Florian Mayer. Da segnalare anche i successi degli americani Jared Donaldson e Tennys Sandgren. In sessione serale spazio a un derby a stelle e strisce, tra Frances Tiafoe e Ryan Harrison, e al veterano Marcos Baghdatis, impegnato con il giovane americano Noah Rubin. Fabio Fognini, testa di serie numero due, presidia la parte bassa del tabellone. I risultati:

Koepfer (Q) - Pella 3-6 4-6

Donaldson - Istomin 5-7 6-4 6-0

Seppi (7) - Cecchinato 7-5 6-4

F. Mayer - Zapata (Q) 3-6 2-6

Karlovic - Gojowczyk 6-7(6) 6-4 6-7(1)

M. Zverev (8) - Basic 7-5 3-6 4-6

Haider-Maurer - Sandgren 6-1 1-6 0-6

A Lione ci sarà anche Dominic Thiem, l'austriaco vincitore a Madrid e sconfitto al Foro Italico da Fabio Fognini, con John Isner testa di serie numero due. Nessuno italiano nel tabellone principale. Nei match di apertura del torneo, sconfitta del francese Adrian Mannarino, k.o. contro lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, mentre avanza, tra gli altri, il connazionale Gilles Simon. I risultati:

Carballes Baena - Djere (Q) 7-6(3) 6-7(4) 6-3

Moutet (WC) - Hemery 7-6(4) 3-6 4-6

Garcia-Lopez - Mannarino (5) 6-3 4-6 6-1

Lajovic - Zeballos 6-4 6-2

Coria (LL) - Kicker 4-6 6-1 7-5

Simon - Samper-Montana (Q) 6-4 6-2

Norrie - Hernandez-Fernandez 7-6(5) 6-1

Delbonis - Albot 7-6(7) 5-7 4-6