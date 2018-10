ATP Ginevra, avanti Seppi e Fognini. I risultati di Lione

In un'altra giornata caratterizzata dal maltempo, avanzano ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Ginevra, in corso di svolgimento sulla terra rossa svizzera, i due italiani Andreas Seppi e Fabio Fognini.

L'altoatesino, testa di serie numero sette del seeding, ha ripreso e vinto il match interrotto ieri contro lo spagnolo Zapata, mentre Fognini ha piegato in rimonta l'americano Noah Rubin. Buona la prima anche per Stan Wawrinka, idolo di casa, che supera in due set lo statunitense Jared Donaldson. Per quanto riguarda il tennis a stelle e strisce, fuori Frances Tiafoe, eliminato dall'ungherese Marton Fucsovics, e avanti Tennys Sandgren, in scioltezza sul bosniaco Mirza Basic. I risultati:

Wawrinka (3) - Donaldson 6-3 6-4

Tiafoe - Fucsovics 6-7(5) 4-6

Seppi (7) - Zapata Miralles 7-5 6-3

Basic - Sandgren 3-6 2-6

Rubin (Q) - Fognini (2) 7-6(5) 2-6 2-6

A Lione esordio vincente di John Isner, testa di serie numero due, che regola in due parziali il moldavo Radu Albot. K.o. invece Jack Sock, impallinato da un altro americano, il più giovane connazionale Taylor Fritz. Il francese Gilles Simon supera il lucky loser belga Joris De Loore, mentre il serbo Dusan Lajovic non sbaglia contro il qualificato slovacco Filip Horansky. Sorprende il britannico Cameron Norrie, che si sbarazza in due set del tedesco Maximilian Marterer. Avanti anche il kazako Mikhail Kukushkin, che chiude l'avventura a Lione del lucky loser argentino Federico Coria. I risultati:

Sock (3) - Fritz 6-7(6) 2-6

Lajovic - Horansky (Q) 6-4 7-5

Coria (LL) - Kukushkin 2-6 3-6

Simon - De Loore (LL) 7-6(3) 6-2

Marterer - Norrie 1-6 4-6

Albot - Isner (2) 6-7(3) 3-6