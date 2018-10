Atp Ginevra, Fognini in semifinale. Out Seppi

Fabio Fognini è in semifinale a Ginevra. Il tennista ligure, numero due del seeding del torneo Atp 250 che si disputa sulla terra rossa svizzera, ha battuto oggi, grazie a due tie-break, l'americano Tennys Sandgren, qualificandosi tra i migliori quattro dell'appuntamento ginevrino. Domani in semifinale Fognini affronterà il tedesco Peter Gojowczyk, che invece ha superato in tre set Andreas Seppi. K.o. l'altoatesino, nonostante il tie-break vinto nel secondo parziale, contro un avversario in continua crescita, anche su superfici lente. Nella parte alta del tabellone gioca due volte nella stessa giornata l'argentino Guido Pella, che prima piega al tie-break del terzo la testa di serie numero uno, l'americano Sam Querrey, poi si arrende - anche a causa della fatica, a un altro giocatore a stelle e strisce, Steve Johnson, sesto favorito del seeding. Johnson attende ora il vincente del match tra l'idolo di casa Stan Wawrinka e l'ungherese Marton Fucsovics. I risultati:

Querrey (1) - Pella 5-7 7-6(6) 6-7(4)

Pella - Johnson (6) 3-6 4-6

Seppi (7) - Gojowczyk 3-6 7-6(3) 3-6

Sandgren - Fognini (2) 6-7(3) 6-7(5)

A Lione, altro torneo Atp 250 su terra battuta, cade la testa di serie numero due, l'americano John Isner. Il vincitore del Master 1000 di Miami si fa sorprendere dal britannico Cameron Norrie, che passa in due set. Domani Norrie sfiderà in semifinale il francese Gilles Simon, che ha superato in rimonta, al tie-break del terzo, il kazako Mikhail Kukuskhin. Avanti anche il serbo Dusan Lajovic, che si sbarazza dello statunitense Taylor Fritz, in attesa di conoscere il suo prossimo avversario, uno tra l'austriaco Dominic Thiem, testa di serie numero uno, e lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez.

Fritz - Lajovic 5-7 1-6

Kukushkin - Simon 6-4 4-6 6-7(5)

Norrie - Isner (2) 7-6(1) 6-4