Atp Ginevra, stop Fognini. A Lione Thiem vince due volte

Si ferma in semifinale la corsa di Fabio Fognini all'Atp 250 di Ginevra, torneo che si disputa sulla terra rossa, a pochi giorni dal Roland Garros di Parigi (al via domenica). Il tennista ligure, testa di serie numero due del seeding svizzero, è stato battuto con un doppio 6-4 dal tedesco Peter Gojowczyk, già giustiziere ieri di un altro italiano, Andreas Seppi. Domani in finale Gojowczyk sfiderà l'ungherese Marton Fucsovics, che ha battuto in rimonta, 6-1 al terzo, l'americano Steve Johnson. Nessun precedente tra i due: il magiaro va a caccia del primo titolo della carriera, il tedesco cerca di bissare il successo sul veloce indoor di Metz 2017. I risultati:

Johnson (6) - Fucsovics 6-2 4-6 1-6

Gojowczyk - Fognini (2) 6-4 6-4

Giornata particolare per Dominic Thiem a Lione. L'austriaco, testa di serie numero uno dell'Atp 250 che si disputa sulla terra battuta francese, ha dovuto affrontare due incontri in poche ore. Nel primo, ha ripreso le ostilità (match interrotto ieri sera sull'1-1) nel terzo set contro lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, piegato con il punteggio di 6-4, mentre nel secondo ha impiegato quasi due ore per sbarazzarsi del serbo Dusan Lajovic. Per Thiem ora finale contro il transalpino Gilles Simon, che ha battuto in due set il britannico Cameron Norrie. Tra Thiem e Simon i precedenti raccontano di sei vittorie a due per l'austriaco, che domani proverà a casa il decimo titolo della carriera, il secondo in stagione dopo Buenos Aires. Il francese è invece a quota tredici in singolare, dopo aver alzato l'ultimo trofeo in India a inizio 2018. I risultati:

Thiem (1) - Garcia-Lopez 6-7(4) 7-6(0) 6-4

Thiem (1) - Lajovic 6-4 5-7 6-4

Simon - Norrie 6-1 7-6(6)