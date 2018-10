Atp - Thiem e Fucsovics trionfano a Lione e Ginevra

Mentre è ormai tutto pronto per l'inizio del Roland Garros edizione 2018, si sono conclusi oggi gli ultimi due tornei di preparazione allo Slam di Parigi. Dominic Thiem e Marton Fucsovics hanno vinto rispettivamente gli Atp 250 di Lione e Ginevra, superando in finale Gilles Simon e Peter Gojowczyk.

Importante il successo di Dominic Thiem, tra i favoriti (alle spalle dell'uomo da battere Rafa Nadal). L'austriaco, finalista a Madrid ma sconfitto subito a Roma da Fabio Fognini, ha deciso di giocare questa settimana, nonostante la vicinanza con il Roland Garros, Slam più adatto alle sue caratteristiche, nel quale difenderà la finale dello scorso anno. Oggi a Lione Thiem, testa di serie numero uno, ha sconfitto l'idolo di casa Gilles Simon, k.o. per 6-1 al terzo. Non è stata una partita facile per l'austriaco, che già nei turni precedenti aveva perso per strada un set: contro Simon Thiem si è ritrovato sotto 6-3, per poi salvarsi al tie-break del parziale successivo e dilagare al terzo. Per l'austriaco si tratta del decimo titolo della carriera, l'ottavo su terra battuta, il secondo stagionale dopo quello di Buenos Aires.

Thiem (1) - Simon 3-6 7-6(1) 6-1

Se la finale di Lione è stata equilibrata, quantomeno per i primi due set, l'atto conclusivo del torneo di Ginevra ha visto imporsi nettamente l'ungherese Marton Fucsovics, ventisei anni, numero sessanta del ranking mondiale, che ha superato con un doppio 6-2 il tedesco Peter Gojowczyk. Primo titolo in carriera per il magiaro, già messosi in evidenza in questa stagione agli Australian Open di Melbourne, mentre Gojowczyk, numero quarantanove della classifica Atp, non è riuscito a bissare il successo di Metz 2017, unico torneo vinto nel circuito maggiore.

Fucsovics - Gojowczyk 6-2 6-2