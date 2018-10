Roland Garros, il programma maschile di domenica

Il secondo slam di stagione entra nel vivo. A Parigi, scendono in campo protagonisti attesi. Sul Chatrier, al maschile, riflettori su Grigor Dimitrov e Lucas Pouille. Subito fuori a Madrid e Roma, il bulgaro insegue immediato riscatto, attende Troicki. 3-2 Dimitrov nel conto dei precedenti, ma al Roland Garros, nel 2016, sorpresa Troicki in cinque set. Pouille affronta invece il Next Gen Medvedev. Periodo negativo per entrambi, un successo può fungere da trampolino. Due incontri in passato favorevoli al transalpino, su altra superficie.

Molti identificano A.Zverev come l'anti-Nadal. Il teutonico - 13 W consecutive sul rosso, titoli a Monaco e Madrid, prima del tonfo proprio con Rafa in finale a Roma - apre la sua campagna sul Lenglen con Ricardas Berankis. Approccio morbido, occasione per assorbire l'atmosfera di Francia. In precedenza, l'idolo di casa Gael Monfils. Benchetrit non appare scoglio insormontabile. Sull'uno, troviamo Nishikori e Goffin. Il nipponico incrocia la wild card Janvier. Quarti a Roma, atto ultimo a Monte-Carlo, Nishikori può essere variabile interessante. Dopo il duello a Madrid, si rinnova la contesa tra Goffin e Haase, il belga detiene i favori del pronostico.

Da segnalare, in ottica Italia, la presenza di Matteo Berrettini. Occasione ghiotta, può staccare il pass per il secondo turno. Il match è alla portata dell'azzurro, chiamato a disinnescare la minaccia Otte. Si tratta del secondo singolare maschile sul campo n.6, prima Jarry - Donaldson.

Il programma completo

Philippe-Chatrier Starts At 11:00 Am

1st Rd Viktor Troicki VS (4) Grigor Dimitrov

1st Rd (15) Lucas Pouille VS Daniil Medvedev

Suzanne Lenglen Starts At 11:00 Am

1st Rd (WC) Elliot Benchetrit VS (32) Gael Monfils

1st Rd Ricardas Berankis VS (2) Alexander Zverev

Court 1 Starts At 11:00 Am

1st Rd (19) Kei Nishikori VS (WC) Maxime Janvier

1st Rd (8) David Goffin VS Robin Haase

Court 18 Starts At 11:00 Am

1st Rd (WC) Gregoire Barrere VS Radu Albot

1st Rd (30) Fernando Verdasco VS (PR) Yoshihito Nishioka

Court 7 Starts At 11:00 Am

1st Rd (26) Damir Dzumhur VS (Q) Denis Kudla

1st Rd Ivo Karlovic VS (WC) Corentin Moutet

Court 3 Starts At 11:00 Am

1st Rd (Q) Jozef Kovalik VS (10) Pablo Carreno Busta

1st Rd Federico Delbonis VS (Q) Thomaz Bellucci

Court 6 Starts At 11:00 Am

1st Rd Nicolas Jarry VS Jared Donaldson

1st Rd (LL) Oscar Otte VS Matteo Berrettini

Court 9 Starts At 11:00 Am

1st Rd (Q) Martin Klizan VS Laslo Djere

1st Rd (Q) Guido Andreozzi VS Taylor Fritz