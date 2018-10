Roland Garros, buona la prima per Dimitrov e Zverev. Bene Nishikori e Berrettini

Ha preso il via oggi il Roland Garros di Parigi, secondo torneo stagionale dello Slam, che si disputa sulla terra rossa degli Internazionali di Francia. Supera il primo turno in scioltezza uno dei favoriti della manifestazione, il tedesco Alexander Zverev, vincitore a Madrid e finalista a Roma. Sascha demolisce in tre set il lituano Ricardas Berankis, a cui concede la miseria di quattro games. Avanza anche Grigor Dimitrov, il bulgaro testa di serie numero quattro, che piega l'egiziano Safwat. Fatica invece il belga David Goffin, numero otto del seeding, costretto a rimontare due set di svantaggio all'olandese Robin Haase. Vittoria al terzo per il giapponese Kei Nishikori, impegnato contro il francese Janvier.

Tra le teste di serie, non sbagliano i francesi Lucas Pouille e Gael Monfils, vincitori in tre e quattro set rispettivamente contro il russo Daniil Medvedev e l'altro transalpino Benchetrit. Avanti pure lo spagnolo Fernando Verdasco e il bosniaco Damir Dzumhur. Passa a fatica l'asturiano Pablo Carreno Busta, numero dieci del tabellone parigino, che rimonta lo slovacco Josef Kovalik, mentre il croato Ivo Karlovic va k.o. contro il giovane francese Corentin Moutet. Per quanto riguarda i colori italiani, vince Matteo Berrettini: il giovane giocatore romano regola in quattro set il tedesco Otte e al prossimo turno affronterà il vincente del match tra il lettone Ernests Gulbis e il lussemburghese Gilles Muller. I risultati della prima giornata del Roland Garros 2018:

Goffin (8) - Haase 4-6 4-6 6-4 6-1 6-0

Karlovic - Moutet 6-7(7) 2-6 6-7(5)

Klizan - Djere 7-6(6) 4-6 7-6(6) 6-1

Benchetrit - Monfils (32) 6-3 1-6 2-6 1-6

Delbonis - Bellucci 6-1 3-6 6-3 6-1

Kovalik - Carreno Busta (10) 6-4 1-6 5-7 6-7(5)

Verdasco (30) - Nishioka 6-7(4) 6-4 6-3 6-7(3) 7-5

Andreozzi - Fritz 6-7(4) 6-3 3-6 6-2 6-3

Jarry - Donaldson 3-6 6-4 6-3 3-6 4-6

Safwat - Dimitrov (4) 1-6 4-6 6-7(1)

Otte - Berrettini 6-3 5-7 2-6 1-6

Nishikori (19) - Janvier 7-6(0) 6-4 6-3

Pouille (15) - Medvedev 6-2 6-3 6-4

Dzumhur (26) - Kudla 6-4 6-2 6-2

Barrere - Albot 6-4 6-0 5-7 1-6 2-6

Berankis - A. Zverev (2) 1-6 1-6 2-6