Roland Garros, vincono Cilic e Del Potro. Avanti Isner e Shapolavov

Dopo la pioggia di ieri, il Roland Garros 2018 è tornato a viaggiare a pieno regime, con il tabellone maschile pronto ad allinearsi al secondo tempo. Non solo giocatori italiani in campo, ma anche tante teste di serie della parte alta del seeding, quella presidiata da Rafa Nadal, vincitore oggi contro Simone Bolelli. Tra gli avversari del maiorchino, vince, perdendo il primo set, l'argentino Juan Martin Del Potro, che si sbarazza del francese Nicolas Mahut. Buona la prima per la testa di serie numero tre, il croato Marin Cilic, che regola in tre parziali l'australiano James Duckworth. Non sbaglia nemmeno l'americano John Isner, avanti a colpi di tie-break contro il connazionale Noah Rubin.

A proposito di giocatori a stelle e strisce, è invece eliminato Jack Sock, numero quattordici del tabellone, sorpreso al quinto dall'estone Zopp, mentre Steve Johnson fa fuori l'idolo di casa Adrian Mannarino, testa di serie numero venticinque. Tutto facile per il canadese Denis Shapovalov, ok contro l'australiano John Millman, per il sudafricano Kevin Anderson, che non sbaglia contro l'azzurro Paolo Lorenzi, e per il britannico Kyle Edmund, che spazza via il giovane canguro De Minaur. Fuori Feliciano Lopez, testa di serie numero ventotto, sconfitto dal redivivo ucraino Sergiy Stakhovsky. Tutti i risultati del primo martedì del Roland Garros 2018:

Nadal (1) - Bolelli 6-4 6-3 7-6(9)

Sousa - Pella 2-6 3-6 4-6

Shapovalov (24) - Millman 7-5 6-4 6-2

Harrison - Marterer 1-6 3-6 5-7

Bhambri - Bemelmans 4-6 4-6 1-6

Zopp - Sock (14) 6-7(4) 6-2 4-6 7-6(5) 6-3

Ebden - Fabbiano 4-6 7-5 2-6 6-3 2-6

Lopez (28) - Stakhovsky 2-6 4-6 2-6

M. Zverev - F. Mayer 6-2 6-1 7-6(3)

Bedene - Cuevas 4-6 3-6 2-6

Lorenzi - Anderson (6) 1-6 2-6 4-6

Cilic (3) - Duckworth 6-3 7-5 7-6(4)

Hurcacz - Sandgren 6-2 6-2 3-6 6-3

Donskoy - Struff 1-6 3-6 0-6

Johnson - Mannarino (25) 7-6(1) 6-2 6-2

Fognini (18) - Andujar 6-4 6-2 6-1

Sela - E. Ymer 6-7(3) 3-6 1-6

Pospisil - Fucsovics 3-6 3-6 6-7(5)

De Minaur - Edmund (16) 2-6 4-6 3-6

Isner (9) - Rubin 6-3 7-6(7) 7-6(7)

Zeballos - Sugita 6-4 6-7(3) 6-4 6-2

Mahut - Del Potro (5) 6-1 1-6 2-6 4-6