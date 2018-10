Roland Garros, i risultati del torneo femminile

Il martedì di Francia, per quel che concerne il circuito femminile, non regala particolari sorprese. Sul Chatrier, Serena Williams dispone non senza fatica di Kr.Pliskova. La fuoriclasse d'America palesa alcune difficoltà ma come sempre emerge nelle fasi salienti della contesa. L'ex n.1 conquista il prolungamento d'apertura e chiude poi 64 nel secondo. Prosegue la marcia di Maria Sharapova. Dopo le buone esibizioni delle scorse settimane, concede un set alla Hogenkamp, prima di archiviare la pratica al terzo. Il derby teutonico è della Kerber - 62 63 alla Barthel - esulta anche un'altra tedesca, Julia Goerges. Match di difficile soluzione, piega la Cibulkova dopo due parziali in costante equilibrio.

Garcia e Bertens si candidano a possibili variabili nell'economia del torneo. La padrona di casa perde un solo game con la Duan, l'olandese travolge la Sabalenka. Netto il gap tra Barty e Vikhlyantseva, la Muguruza doma la Kuznetsova. La battaglia si decide al tramonto del primo set, nel successivo parziale aumenta il gap tra le due tenniste. Bene Gavrilova - 63 al terzo alla Cirstea - e Stosur - 62 64 alla Wickmayer - la Zhang regola la Kucova.

Da sottolineare, infine, l'affermazione della Pavlyuchenkova. La Hercog costringe la russa agli straordinari, ma Anastasia è lucida e griffa i punti di superiore peso all'interno del confronto. 64 76(1) il punteggio finale.

I risultati