Roland Garros, il programma femminile di mercoledì

Simona Halep apre il programma femminile sul Chatrier. La n.1, fermata in finale a Roma, attende la Riske, regolata nei due precedenti. Impegno sulla carta agevole per Caroline Wozniacki. Non rientra nel novero delle favorite, difficile possa impensierirla la Garcia Perez. Quarti a Istanbul e al Foro per la danese, deve decollare sul rosso. Volgendo lo sguardo al Lenglen, troviamo Elina Svitolina. Percorso netto nella capitale, sigillo di chiusura con la Halep, rappresenta una credibile carta da titolo. Gioca con la Kuzmova, sullo stesso rettangolo il derby di Francia tra Cornet e Parmentier.

Petra Kvitova - assolo a Madrid, finale con la Bertens - trova oltre la rete una specialista come la Arruabarrena. Con la Cepede Royg - 1T - una Kvitova alterna, insegue il giusto feeling con il torneo. Daria Kasatkina, perfetta con la Kanepi, rischia con la Flipkens, in grado di raggiungere la semifinale a Norimberga e al Roland Garros di superare la teutonica Maria.

Sakkari - Suarez è match di cartello, la Strycova scruta la Makarova - incontro in agenda sul campo 3 - l'Italia della racchetta si affida a Camila Giorgi. La maceratese - 63 62 alla Min - parte favorita con la Duque, al primo successo del 2018 proprio in questo contesto. Un solo precedente, sei anni fa. Qualificazioni al Roland Garros, 63 64 Giorgi.

Uno sguardo infine al campo n.7. Protagoniste due americane, Stephens e Keys. Sloane, devastante con la Rus, incrocia la Frech, positiva in Marocco e vincente al 1T con la Alexandrova. Madison, ritiro a Roma prima della partita con la Halep, pesca la Dolehide - tre set a Stanford nel 2017 e W Keys.

Il programma

COURT PHILIPPE CHATRIER

Simona HALEP (ROU) [1] vs Alison RISKE (USA)

Following 1 ATP Match

Georgina GARCÍA PÉREZ (ESP) vs Caroline WOZNIACKI (DEN) [2]

COURT SUZANNE-LENGLEN

Viktoria KUZMOVA (SVK) vs Elina SVITOLINA (UKR) [4]

Following 2 ATP Matches

Alizé CORNET (FRA) [32] vs Pauline PARMENTIER (FRA)

COURT 1

Petra KVITOVA (CZE) [8] v Lara ARRUABARRENA (ESP)

Following 2 ATP Matches

Daria KASATKINA (RUS) [14] v Kirsten FLIPKENS (BEL)

COURT 18

Zarina DIYAS (KAZ) v Naomi OSAKA (JPN) [21]

Following 2 ATP Matches

Maria SAKKARI (GRE) v Carla SUAREZ NAVARRO (ESP) [23]

COURT 3

Ekaterina MAKAROVA (RUS) v Barbora STRYCOVA (CZE) [26]

COURT 5

Kateryna KOZLOVA (UKR) v Katerina SINIAKOVA (CZE)

Yulia PUTINTSEVA (KAZ) v Jennifer BRADY (USA)

COURT 6

Alexandra DULGHERU (ROU) v Anett KONTAVEIT (EST) [25]

Following 2 ATP Matches

Mariana DUQUE-MARINO (COL) v Camila GIORGI (ITA)

COURT 7

Following 1 ATP Match

Madison KEYS (USA)[13] v Caroline DOLEHIDE (USA)

Following 1 ATP Match

Magdalena FRECH (POL) v Sloane STEPHENS (USA)[10]

COURT 8

Mihaela BUZARNESCU (ROU) [31] v Rebecca PETERSON (SWE)

Following 1 ATP Match

Petra MARTIC (CRO) v WANG Qiang (CHN)