Roland Garros, il programma maschile di mercoledì

Giornata particolarmente interessante, per quel che concerne il circuito maschile, al Roland Garros. Kei Nishikori affronta, sul Chatrier, Benoit Paire. Rivalità in equilibrio, conduce di un'incollatura il nipponico. 3-2 al momento, 2-0 Kei sulla terra - W in questo torneo cinque anni fa. Paire, successo al 1T con Carballes Baena, può cogliere eventuali aperture. Sul medesimo rettangolo, il beniamino di casa Lucas Pouille attende Norrie. Dopo l'esordio vincente con Dutra Silva, secondo impegno per Novak Djokovic, semifinalista a Roma. L'ex n.1 sfida Jaume Munar, sorprendente al primo turno con Ferrer. Favorito il serbo. Goffin, a un passo dal baratro con Haase, pesca invece Moutet - assolo con Karlovic. Le partite di Djokovic e Goffin sono in agenda sul Lenglen.

Alexander Zverev è per molti l'alternativa a Nadal. Tredici vittorie consecutive sulla terra - titoli a Monaco e Madrid - prima dello stop a Roma al cospetto di Rafa. Approccio morbido con Berankis, incrocia Lajovic. Primo match maschile sull'uno, poi Klizan - Monfils. Sul 18, Dimitrov cerca risposte con Donaldson, ma i riflettori sono per il duello tra Thiem e Tsitsipas, una costante nel 2018. Vittorie dell'austriaco a Indian Wells e Doha, replica del greco a Barcellona. Thiem, forte del titolo conseguito a Lione, appare in leggero vantaggio, ma attenzione alla giovanile arroganza di Tsitsipas.

Uno sguardo, infine, a casa Italia. Sul 6, Berrettini, ottime cose a Roma, deve sciogliere l'interrogativo Gulbis, sul 9 Cecchinato si batte con il LL Trungelliti. Dopo la maratona con Copil, ghiotta opportunità per sbarcare al terzo turno a Parigi.

Il programma

Philippe-Chatrier

2nd Rd (19) Kei Nishikori VS Benoit Paire

2nd Rd (15) Lucas Pouille VS Cameron Norrie

Suzanne Lenglen

2nd Rd (Q) Jaume Munar VS (20) Novak Djokovic

2nd Rd (8) David Goffin VS (WC) Corentin Moutet

Court 1

2nd Rd Dusan Lajovic VS (2) Alexander Zverev

2nd Rd (Q) Martin Klizan VS (32) Gael Monfils

Court 18

2nd Rd Jared Donaldson VS (4) Grigor Dimitrov

2nd Rd (7) Dominic Thiem VS Stefanos Tsitsipas

Court 7

2nd Rd Federico Delbonis VS (10) Pablo Carreno Busta

2nd Rd Gilles Simon VS (12) Sam Querrey

Court 3

2nd Rd (13) Roberto Bautista Agut VS (Q) Santiago Giraldo

2nd Rd Karen Khachanov VS Guillermo Garcia-Lopez

Court 6

2nd Rd (30) Fernando Verdasco VS (Q) Guido Andreozzi

2nd Rd Matteo Berrettini VS (Q) Ernests Gulbis

Court 8

2nd Rd (26) Damir Dzumhur VS Radu Albot

Court 9

2nd Rd (LL) Marco Trungelliti VS Marco Cecchinato