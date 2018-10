Roland Garros, si salvano Zverev e Dimitrov. Avanti Cecchinato e Berrettini, ok Djokovic

La parte bassa del tabellone maschile del Roland Garros ha rischiato di perdere in un sol colpo due dei protagonisti più attesi dello Slam di Parigi. Alexander Zverev e Grigor Dimitrov, rispettivamente teste di serie numero due e quattro del seeding, hanno dovuto rimontare fino al quinto set per superare il secondo turno. Sascha, reduce dalla vittoria di Madrid e dalla finale di Roma, ha faticato per tre parziali contro il serbo Dusan Lajovic: sotto 2-1, è riuscito finalmente a far valere il suo talento nella stretta finale. Dimitrov ha invece avuto bisogno di andare a oltranza al quinto set, vinto per dieci giochi a otto, per superare la resistenza dell'americano Jared Donaldson: non un bel viatico per il bulgaro. Non perde per strada set invece Novak Djokovic: il campione serbo regola il rampante spagnolo Jaume Munar, nella speranza di trovare la condizione durante il torneo.

Tra le teste di serie, è già eliminato il ceco Tomas Berdych che, nel prosieguo del match interrotto ieri contro Jeremy Chardy, non è riuscito a rimontare da due set a zero: avanti il francese, grazie al 6-2 maturato nel quinto set. Soffre tremendamente anche Kei Nishikori, testa di serie numero diciannove, messo alla frusta dal transalpino Benoit Paire, domato solo dopo tre ore di gioco, mentre è tutto facile per il belga David Goffin, che non sbaglia contro il giovane Corentin Moutet. Avanti gli spagnoli Pablo Carreno Busta, Fernando Verdasco e Roberto Bautista Agut, fuori l'americano Sam Querrey, sorpreso da un altro francese Gilles Simon. In chiusura di programma spazio a Dominic Thiem, impegnato con il giovane greco Stefanos Tsitsipas. Splendida giornata per i colori italiani: approdano al terzo turno sia Marco Cecchinato che Matteo Berrettini. Il romano batte al quarto il lettone Ernests Gulbis, mentre il siciliano non lascia scampo all'argentino Trungelliti. I risultati:

Polansky - Herbert 3-6 6-4 2-6 2-6

Chardy - Berdych (17) 7-6(5) 7-6(8) 1-6 5-7 6-2

L. Mayer - Benneteau 6-2 6-7(4) 2-6 3-6

Goffin (8) - Moutet 7-5 6-0 6-1

Trungelliti - Cecchinato 1-6 6-7(1) 1-6

Delbonis - Carreno Busta (10) 6-7(0) 6-7(2) 6-3 4-6

Bautista Agut (13) - Giraldo 6-4 7-5 6-3

Munar - Djokovic (20) 6-7(1) 4-6 4-6

Verdasco (30) - Andreozzi 6-3 6-2 6-2

Donaldson - Dimitrov (4) 7-6(2) 4-6 6-4 4-6 8-10

Berrettini - Gulbis 6-2 3-6 6-4 6-3

Nishikori (19) - Paire 6-3 2-6 4-6 6-2 6-3

Simon - Querrey (12) 1-6 7-6(3) 6-4 6-1

Dzumhur (26) - Albot 6-3 6-3 5-7 1-6 7-5

Lajovic - A. Zverev (2) 6-2 5-7 6-4 1-6 2-6