Roland Garros, i risultati del torneo femminile

Prosegue, senza particolari scosse, il torneo femminile sui campi di Parigi. Simona Halep non entra con giusto piglio nella contesa e concede a Alison Riske il parziale d'apertura. Il perentorio ritorno della rumena sancisce la fine del confronto. Doppio 61 e pass per il turno successivo. Concede qualcosa anche Elina Svitolina, per molti la principale antagonista della Halep. Archivia in due la pratica Kuzmova, senza incantare. A proposito di favorite, Petra Kvitova, già regina in rosso nella corrente stagione, inchioda la Arruabarrena. La spagnola regge il ritmo della ceca nel secondo set, ma il match non è mai in discussione. 60 64.

Daria Kasatkina consegue una preziosa vittoria con la Flipkens - 63 63 - mentre la Sakkari prevale sulla Suarez in un incontro di alto profilo - 75 63 per la greca. Secondo sigillo al Roland Garros per la Stephens - doppio 62 alla Fech - corre la Wozniacki. Georgina Garcia non ha lo stesso bagaglio della danese, raccoglie la miseria di un gioco in due parziali. Abbiamo citato Sloane Stephens, giusto un accenno anche a Madison Keys. Suo il derby d'America con la Dolehide - 64 61.

L'Italia cavalca la carta Giorgi. La maceratese, da favorita, batte la Duque. Camila è un martello nel set inaugurale, poi controlla il parziale ritorno della rivale. 60 63, biglietto da visita interessante. In un quadro piuttosto ampio, spiccano infine le affermazioni di Strycova - vs Makarova - e Osaka - vs Diyas.

I risultati