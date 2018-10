Roland Garros, il programma femminile di giovedì

La competizione femminile si accende a Parigi. Il Chatrier ospita la prima giocatrice del torneo, Simona Halep, e una regina di ritorno, Serena Williams. L'impegno, per la rumena, appare agevole, affronta Taylor Townsend dopo i tre set d'esordio con la Riske. Discorso diverso per la Williams, chiamata a cancellare le tossine del recente stop. Particolare attenzione con Kr.Pliskova, deve disinnescare la minaccia Barty. Semifinalista a Strasburgo, la diciassettesima testa di serie può rovesciare il pronostico.

Sul Lenglen, Garbine Muguruza - esordio di spessore con la Kuznetsova - scruta Fiona Ferro. Il medesimo rettangolo accoglie Caroline Garcia, protetta di casa, e Shuai Peng. Riflettori, poi, sul campo n.1. Maria Sharapova, alterna con la Hogenkamp (affermazione di personalità dopo il passaggio a vuoto tra secondo e terzo parziale), attende Donna Vekic. Per entrambe un buon percorso a Roma, riescono ad esprimersi al meglio su questa superficie. Il secondo singolare femminile, su questo campo, propone una possibile variabile, Julia Goerges. La teutonica gioca con la Van Uytvanck.

Da segnalare, sul 18, il derby ceco tra Safarova e Karolina Pliskova. Otto partite in archivio, la Pliskova guida 6-2 la rivalità. Tre affermazioni consecutive per la nativa di Louny, l'ultima nella corrente annata all'Australian Open. Dopo il morbido esordio con la Barthel, secondo esame anche per la Kerber. Sul 7, confronto con la Bogdan, Kerber in vantaggio all'alba del duello.

Il programma completo

COURT PHILIPPE CHATRIER

Simona HALEP (ROU) [1] vs Taylor TOWNSEND (USA)

Serena WILLIAMS (USA) vs Ashleigh BARTY (AUS) [17]

COURT SUZANNE LENGLEN

Garbiñe MUGURUZA (ESP) [3] vs Fiona FERRO (FRA)

PENG Shuai (CHN) vs Caroline GARCIA (FRA) [7]

COURT 1

Maria SHARAPOVA (RUS) [28] vs Donna VEKIC (CRO)

Julia GOERGES (GER) [11] vs Alison VAN UYTVANCK (BEL)

COURT 18

Lucie SAFAROVA (CZE) vs Karolina PLISKOVA (CZE) [6]

ZHANG Shuai (CHN) [27] vs Irina-Camelia BEGU (ROU)

COURT 3

Heather WATSON (GBR) vs Elise MERTENS (BEL) [16]

COURT 5

Samantha STOSUR (AUS) vs Anastasia PAVLYUCHENKOVA (RUS) [30]

COURT 6

Lesia TSURENKO (UKR) vs Coco VANDEWEGHE (USA) [15]

COURT 7

Angelique KERBER (GER) [12] vs Ana BOGDAN (ROU)

COURT 8

Daria GAVRILOVA (AUS) [24] vs Bernarda PERA (USA)

Bethanie MATTEK-SANDS (USA) vs Andrea PETKOVIC (GER)

COURT 9

Magdalena RYBARIKOVA (SVK) [19] vs Belinda BENCIC (SUI)

Aliaksandra SASNOVICH (BLR) vs Kiki BERTENS (NED) [18]