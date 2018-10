Roland Garros, il programma maschile di giovedì

Il Chatrier ospita, in data odierna, tre incontri di stampo maschile. La terza testa di serie, Marin Cilic, reduce dal successo d'apertura con Duckworth, affronta il qualificato Hurkacz. Impegno comodo, il croato può mettere fieno in cascina. Da ultimare successivamente il match tra Pouille e Norrie - due set a uno per il transalpino. Epilogo con Del Potro - a Roma ritiro nel corso della partita con Goffin. Il sudamericano trova il veterano Benneteau.

Le luci illuminano sul Lenglen Rafa Nadal. Re al foro, unico candidato alla vittoria qui, pesca oltre la rete Pella. Avvio solido con Bolelli, difficile ipotizzare un ribaltone. In precedenza, Gasquet - Jaziri. Sull'uno, il Next Gen Shapovalov chiede strada a Marterer, Herbert duella con Chardy. Primo spicchio d'Italia sul 18. Fognini, perfetto con Andujar, parte favorito con Ymer. Thiem - un set di vantaggio al momento - deve regolare Tsitsipas, Isner affronta lo specialista Zeballos.

Sul 7, dopo Struff - Johnson, attenzione a Cuevas - Anderson, confronto che può regalare spettacolo e sorprese. Il pacchetto azzurro si completa invece sul 3 dove Fabbiano, contro-pronostico, incrocia la racchetta con Coric - 1T con Kohlschreiber. L'azzurro deve sfruttare eventuali aperture contro uno dei massimi interpreti sulla terra. Non ci sono precedenti tra i due.

Il programma completo

Philippe-Chatrier Starts At 11:00 Am

2nd Rd (3) Marin Cilic VS (Q) Hubert Hurkacz

Followed By / To Be Finished 6-2 6-4 5-7

2nd Rd (15) Lucas Pouille VS Cameron Norrie

2nd Rd Julien Benneteau VS (5) Juan Martin del Potro

Suzanne Lenglen Starts At 11:00 Am

2nd Rd Malek Jaziri VS (27) Richard Gasquet

2nd Rd (1) Rafael Nadal VS Guido Pella

Court 1 Starts At 11:00 Am

2nd Rd (24) Denis Shapovalov VS Maximilian Marterer

2nd Rd Pierre-Hugues Herbert VS Jeremy Chardy

Court 18 Starts At 11:00 Am

2nd Rd (18) Fabio Fognini VS (Q) Elias Ymer

Followed By / To Be Finished 6-2 2-6 6-4

2nd Rd (7) Dominic Thiem VS Stefanos Tsitsipas

2nd Rd (9) John Isner VS Horacio Zeballos

Court 7 Starts At 11:00 Am

2nd Rd Jan-Lennard Struff VS Steve Johnson

2nd Rd Pablo Cuevas VS (6) Kevin Anderson

Court 3 Starts At 11:00 Am

2nd Rd Marton Fucsovics VS (16) Kyle Edmund

2nd Rd Thomas Fabbiano VS Borna Coric

Court 6 Starts At 11:00 Am

2nd Rd (LL) Ruben Bemelmans VS (LL) Jurgen Zopp

2nd Rd (11) Diego Schwartzman VS (Q) Adam Pavlasek

Court 8 Starts At 11:00 Am

2nd Rd (31) Albert Ramos-Vinolas VS (Q) Casper Ruud

Court 9 Starts At 11:00 Am

2nd Rd (LL) Sergiy Stakhovsky VS Mischa Zverev