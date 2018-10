Roland Garros, il programma femminile di venerdì

Un'italiana sul Chatrier. Parigi abbraccia Camila Giorgi, incontro n.3 nel secondo slam di stagione per la maceratese. Sul rettangolo principale affronta Sloane Stephens, dominata dalla stessa Giorgi a Sydney su altra superficie. Ghiotta occasione, Camila appare centrata, l'americana procede con passo alterno. In precedenza, sempre a livello femminile, sullo stesso campo, la seconda testa di serie del torneo. Caroline Wozniacki impugna la racchetta per domare Pauline Parmentier, speranza di casa reduce da un derby di successo con la connazionale Cornet. I precedenti arridono alla Wozniacki, ma a Istanbul, sul rosso, sigillo transalpino.

Uno degli incontri più interessanti va in scena sul Lenglen. Madison Keys attende la vincitrice di Indian Wells, Naomi Osaka. Madison, semifinalista a Charleston, insegue il terzo successo in carriera con la nipponica, giocatrice in ascesa e ormai stabilmente nell'élite del circuito. Procede a fari spenti Petra Kvitova, ma la sua striscia di 13 W - con due titoli in bacheca - non può passare inosservata, è da corsa. Anett Kontaveit rappresenta per la ceca un buon banco di prova, tre set a Madrid, ora la fermata slam.

Sull'uno, Elina Svitolina, regina al Foro, gioca con la Buzarnescu, semifinalista a Strasburgo, mentre è scontro ceco sul 7, protagoniste Siniakova e Strycova. Match in agenda non prima delle 12.30, al termine del duello tra Putintseva e Wang. Completa il quadro, sul 18, la sfida tra Kasatkina e Sakkari.

Il programma

COURT PHILIPPE CHATRIER

Pauline PARMENTIER (FRA) vs Caroline WOZNIACKI (DEN) [2]

Camila GIORGI (ITA) vs Sloane STEPHENS (USA) [10]

COURT SUZANNE LENGLEN

Madison KEYS (USA) [13] vs Naomi OSAKA (JPN) [21]

Petra KVITOVA (CZE) [8] vs Anett KONTAVEIT (EST) [25]

COURT 1

Mihaela BUZARNESCU (ROU) [31] vs Elina SVITOLINA (UKR) [4]

COURT 7

Yulia PUTINTSEVA (KAZ) vs Qiang WANG (CHN)

Not before 12:30 p.m.

Katerina SINIAKOVA (CZE) vs Barbora STRYCOVA (CZE) [26]

COURT 18

Daria KASATKINA (RUS) [14] vs Maria SAKKARI (GRE)