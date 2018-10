Roland Garros, il programma maschile di venerdì

Alexander Zverev inaugura la giornata maschile sul Chatrier. Spazio alla parte bassa del tabellone, il teutonico affronta il bosniaco Dzumhur. Abbiamo più volte ribadito il ruolo di Zverev, candidato a contendere a Nadal il trono di Francia dopo le ottime cose mostrate tra Monaco, Madrid e Roma. Interessante, poi, il match tra Pouille e Khachanov. Giocatori di talento, pronostico aperto.

Sul Lenglen, un Djokovic in costante crescita trova invece Bautista. Snodo cruciale nel percorso del serbo, opposto a un tennista in grado di difendersi egregiamente in qualunque contesto. L'ex n.1 ha dalla sua sei dei sette precedenti - vittoria in quattro al Roland Garros del 2016 per Nole - ma il divario appare sottile, dati i noti problemi del 31enne di Belgrado. Rivalità in equilibrio è quella tra Monfils e Goffin. Due affermazioni per parte, anche qui manca un favorito designato. Buon secondo turno per Goffin dopo i rischi corsi con Haase, chirurgico Monfils con Klizan.

Il primo dei due azzurri è sull'uno. Berrettini, galvanizzato dai successi conseguiti con Otte e Gulbis, prova a scalare la montagna Thiem. Aldilà delle attuali carenze dell'austriaco - sigillo in due giorni con Tsitsipas - difficile ipotizzare un ribaltone. Il medesimo campo accoglie Verdasco e Dimitrov. Rischia il bulgaro, a un passo dal tracollo con Donaldson. Infine, due singolari sul 18. Nishikori, bravo a risalire la corrente con Paire, scruta Simon, il nostro Cecchinato punta Carreno. Tramortito dallo spagnolo a Rio, Marco tenta la sortita Slam.

Il programma

Philippe-Chatrier Starts At 11:00 Am

3rd Rd (26) Damir Dzumhur VS (2) Alexander Zverev

3rd Rd (15) Lucas Pouille VS Karen Khachanov

Suzanne Lenglen Starts At 11:00 Am

3rd Rd (13) Roberto Bautista Agut VS (20) Novak Djokovic

3rd Rd (8) David Goffin VS (32) Gael Monfils

Court 1 Starts At 11:00 Am

3rd Rd (30) Fernando Verdasco VS (4) Grigor Dimitrov

3rd Rd (7) Dominic Thiem VS Matteo Berrettini

Court 18 Starts At 11:00 Am

3rd Rd (19) Kei Nishikori VS Gilles Simon

3rd Rd Marco Cecchinato VS (10) Pablo Carreno Busta