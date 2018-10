Roland Garros, Zverev si salva ancora. Fuori Dimitrov, avanti Djokovic e Nishikori

Altro match da cuori forti per Alexander Zverev al Roland Garros 2018. Il giovane giocatore tedesco, giunto già a fatica al terzo turno, è stato infatti costretto oggi a una nuova rimonta, conclusa al quinto set, contro il bosniaco Damir Dzumhur. E dire che la testa di serie numero due aveva iniziato bene, vincendo il primo parziale con lo score di 6-2, salvo accusare un passaggio a vuoto, che lo ha visto andare sotto due set a uno. Nel quarto Sascha si è rifugiato nel tie-break, nel quinto l'ha spuntata solo per sette giochi a cinque: ottavi di finale agguantati e prossimo avversario che uscirà dal match tra Lucas Pouille e Karen Kachanov (il russo è avanti due set a zero prima della sospensione per pioggia). Chi non è riuscito a salvarsi ancora una volta è stato invece Grigor Dimitrov, il bulgaro numero quattro del tabellone di Parigi, battuto nettamente da un avversario ostico come lo spagnolo Fernando Verdasco.

Il mancino iberico si è imposto in tre set e in ottavi attende ora Novak Djokovic. Il serbo si è sbarazzato in quattro parziali di un altro spagnolo, Roberto Bautista Agut. Avanti 6-4, Nole ha pasticciato nel secondo set, perso malamente al tie-break, per poi dare una svolta alla sua partita nel gioco decisivo della frazione successiva e chiudere i conti al quarto. Vince in scioltezza il giapponese Kei Nishikori, che fa fuori il francese Gilles Simon e in ottavi incontrerà l'austriaco Dominic Thiem, che ha domato in quattro set l'azzurro Matteo Berrettini. Per Marco Cecchinato, vincitore invece contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta, al prossimo turno ci sarà da affrontare il vincente della sfida che vede contrapposti il belga David Goffin e il francese Gael Monfils (un set pari prima dell'interruzione per pioggia). I risultati parziali degli incontri di terzo turno della parte bassa del tabellone del Roland Garros 2018:

Cecchinato - Carreno Busta (10) 2-6 7-6(5) 6-3 6-1

Bautista Agut (13) - Djokovic (20) 4-6 7-6(6) 6-7(4) 2-6

Verdasco (30) - Dimitrov (4) 7-6(4) 6-2 6-4

Thiem (7) - Berrettini 6-3 6-7(5) 6-3 6-2

Nishikori (19) - Simon 6-3 6-1 6-3

Dzumhur (26) - A. Zverev (2) 2-6 6-3 6-4 6-7(3) 5-7